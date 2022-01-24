Социолог Шугалей о ситуации в Буркина-Фасо: началось новое освобождение Африки

Москва, 24 января. Произошедшее в Буркина-Фасо напрямую связано с тем, что мы наблюдали в Мали, а раньше — в Гвинее. Это новое освобождение Африки, написал в личном Telegram-аккаунте социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

По его мнению, молодые полковники, которые устали от эксплуатации государств региона коллективным Западом, повальной коррупции профранцузских ставленников, берут власть в собственные руки.

«Это идейное продолжение того освободительного движения против колониализма, что началось на Черном континенте еще при участии СССР. Ассими Гоита (президент Мали. — Прим. ФАН) — новый африканский Че Гевара, а Мали — та страна, с которой начнется перетягивание лоскутного одеяла Африки. Русские герои сейчас гонят террористов поганой метлой, заставляют бежать ИГ1 и "Аль-Каиду"1 (террористические организации запрещены на территории РФ), которые уже собрались объединиться для противостояния русским. Недоволен лишь Запад, который то вводит санкции против "ЧВК Вагнера", под которыми понимают всех российских граждан, работающих за рубежом, то заставляет ЭКОВАС душить Мали», — написал ученый.

Максим Шугалей задается вопросом: почему Европа активно противодействует борьбе с радикальными исламистами на территории Сахаро-Сахельского региона? При этом взращенные в Африке боевики впоследствии будут устраивать взрывы в Брюсселе или Париже.

Global Look Press / Dracorius White/ZUMAPRESS.com

«Почему не сказать "спасибо" русским, которые сделали то, что безуспешно годами пытались сделать европейцы и ООН в количестве 20 тысяч человек? Ответ прост: при взрывах гибнут простые граждане, которые гуляют по улицам, сидят в кафе. Депутатам Европарламента или чиновникам ЭКОВАС, сидящим в своих теплых креслах, ИГ и "Аль-Каида" не страшны. Вы слышали когда-нибудь, чтобы радикалы и террористы в США или ЕС взрывали миллиардеров, атаковали власть имущих? Нет. Они действуют заодно», — объяснил глава ФЗНЦ.

Согласно умозаключениям лидеров коллективного Запада, пока нищие страдают от боевиков, высокопоставленные чиновники Европы и США «делят прибыль от наркотрафика и украденных у местных жителей полезных ресурсов».

«Но сейчас, с новым освобождением Африки, этому приходит конец. Как я уже говорил, военные видят все эти махинации и хитрости и бьются за свободу своих государств. Кстати, напоминаю, что президент России Владимир Путин — тоже полковник», — заключил ученый.

kremlin.ru / Администрация президента России

Ранее военный аналитик, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин сообщил, что переворот в Буркина-Фасо стал ожидаемым результатом стремления жителей Африки избавиться от влияния современных колониалистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.