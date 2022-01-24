Сын Синди Кроуфорд встречается с экс-избранницей Бруклина Бекхэма

Лос-Анджелес, 24 января. Наследник супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер встречается с бывшей девушкой Бруклина Бекхэма Ханой Кросс. Папарацци застукали пару во время свидания в Голливуде.

Пресли Гербер пошел по стопам знаменитой матери и стал манекенщиком. Он принимает участие в показах лучших модных домов мира. Неудивительно, что он попал в поле зрения Ханы Кросс.

Модель была возлюбленной сына футболиста Дэвида Бекхэма с 2018 по 2019 год. Их роман начался неожиданно для всех и стремительно развивался. Отношения Кросс и Бекхэма нельзя было назвать спокойными — они постоянно конфликтовали и расставались, а потом снова сходились.

После разрыва с Бекхэмом Кросс закрутила роман с сыном Джуда Лоу Рафферти. Наследник актера является солистом рок-группы Outer Stella Drive и считается завидным женихом.

Ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст появился вместе со своей девушкой Джулией Фокс на показе Kenzo в Париже.