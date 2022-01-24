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Сын Синди Кроуфорд встречается с экс-избранницей Бруклина Бекхэма

  /   Обновлено: 24 января 2022 19:13
Шоу-бизнес
Сын Синди Кроуфорд встречается с экс-избранницей Бруклина Бекхэма
Global Look Press  /  Panoramic/Ddp

Лос-Анджелес, 24 января. Наследник супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер встречается с бывшей девушкой Бруклина Бекхэма Ханой Кросс. Папарацци застукали пару во время свидания в Голливуде.

Пресли Гербер пошел по стопам знаменитой матери и стал манекенщиком. Он принимает участие в показах лучших модных домов мира. Неудивительно, что он попал в поле зрения Ханы Кросс.

Модель была возлюбленной сына футболиста Дэвида Бекхэма с 2018 по 2019 год. Их роман начался неожиданно для всех и стремительно развивался. Отношения Кросс и Бекхэма нельзя было назвать спокойными — они постоянно конфликтовали и расставались, а потом снова сходились.

После разрыва с Бекхэмом Кросс закрутила роман с сыном Джуда Лоу Рафферти. Наследник актера является солистом рок-группы Outer Stella Drive и считается завидным женихом.

Ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст появился вместе со своей девушкой Джулией Фокс на показе Kenzo в Париже.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сын Синди Кроуфорд встречается с экс-избранницей Бруклина Бекхэма
модель Синди Кроуфорд дэвид бекхэм пресли гербер
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