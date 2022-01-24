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Министр торговли Гаити пообещал, что цены на топливо расти не будут

  /   Обновлено: 24 января 2022 19:18
Весь мир
Министр торговли Гаити пообещал, что цены на топливо расти не будут
Global Look Press  /  David de la Paz / XinHua

Порт-о-Пренс, 24 января. Министр торговли Гаити Рикарден Сен-Жан опроверг заявления о новом повышении цен на топливо, после того как заправочные станции столкнулись с резким ростом спроса на бензин из-за слухов.

Чиновник подтвердил, что стоимость горючего останется на том же уровне. Сен-Жан резко осудил кампанию по дезинформации, которая, по его словам, проводится третьими лицами в политических целях.

Министр отметил, что 22 января через топливный терминал Варре в Гаити поступило 243 тысячи галлона дизельного топлива, шесть тысяч керосина и 208 тысяч галлонов бензина, поэтому дефицита на рынке нет.

На прошедшей неделе в центральноамериканской стране распространились слухи о возможном росте цен, что стало причиной высокой загруженности заправочных станций.

В последние годы Гаити страдает от периодических топливных кризисов, самый острый из которых произошел в октябре 2021 года, когда криминальные банды заблокировали поставки горючего. Это вызвало закрытие ряда предприятий, школ, больниц, а также сокращение часов работы государственных и частных компаний. Данная ситуация поставила под угрозу жизни сотен пациентов, а также производство продуктов питания и питьевой воды. Тем временем лидеры преступной коалиции банд G9 требовали отставки премьер-министра Ариэля Анри, которого они обвинили в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза. Позже преступники пошли на уступки и разблокировали терминалы.

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кризис гаити топливо
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