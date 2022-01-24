Министр торговли Гаити пообещал, что цены на топливо расти не будут

Порт-о-Пренс, 24 января. Министр торговли Гаити Рикарден Сен-Жан опроверг заявления о новом повышении цен на топливо, после того как заправочные станции столкнулись с резким ростом спроса на бензин из-за слухов.

Чиновник подтвердил, что стоимость горючего останется на том же уровне. Сен-Жан резко осудил кампанию по дезинформации, которая, по его словам, проводится третьими лицами в политических целях.

Министр отметил, что 22 января через топливный терминал Варре в Гаити поступило 243 тысячи галлона дизельного топлива, шесть тысяч керосина и 208 тысяч галлонов бензина, поэтому дефицита на рынке нет.

Pas de rareté de carburant,selon le ministre du Commerce.Ricardin Saint-Jean qui dément les rumeurs faisant croire que les prix augmenteront à la pompe,annonce que 243,964 gal(diesel), 6,501 gal(kérosène) et 208,685 gal(Gasoline)ont laissé le terminal de varreux samedi.#metronome — Radio Télé Métronome (@Radio_Metronome) January 23, 2022

На прошедшей неделе в центральноамериканской стране распространились слухи о возможном росте цен, что стало причиной высокой загруженности заправочных станций.

В последние годы Гаити страдает от периодических топливных кризисов, самый острый из которых произошел в октябре 2021 года, когда криминальные банды заблокировали поставки горючего. Это вызвало закрытие ряда предприятий, школ, больниц, а также сокращение часов работы государственных и частных компаний. Данная ситуация поставила под угрозу жизни сотен пациентов, а также производство продуктов питания и питьевой воды. Тем временем лидеры преступной коалиции банд G9 требовали отставки премьер-министра Ариэля Анри, которого они обвинили в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза. Позже преступники пошли на уступки и разблокировали терминалы.