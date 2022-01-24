Макеева заблокировала бывшую жену Малькова из-за ночных переписок экс-супругов

Любляна, 24 января. Бывшая жена супруга актрисы и певицы Анастасии Макеевой, художница Светлана Малькова сообщила, что оказалась в блоке у экс-мужа. По предположению женщины, ее заблокировала звезда мюзиклов из-за ревности.

Экс-супруга бизнесмена Романа Малькова рассказала, что не получила алименты за январь, но больше не собирается требовать у предпринимателя выплаты на детей. Более того, художница лишилась возможности связываться с бывшим мужем после их ночных переписок. Малькова считает, что за блокировкой стоит Макеева.

«Я заблокирована у Романа, видимо, его жена узнала о том, что он пишем мне по ночам. Ревнует? И правильно делает, ведь 17 лет — это не просто так», — поделилась экс-супруга бизнесмена в Instagram.

instagram.com / @svetamalkova

После расставания с мужем художница живет в Словении с тремя детьми. Четвертый ребенок бывших супругов, старший сын Андрей, переехал к отцу и его новой жене, напоминает Teleprogramma.pro. По словам Мальковой, она могла бы многое дать подростку, но он выбрал другой путь. Трое детей, оставшихся с ней, вырастут успешными людьми, убеждена бывшая жена бизнесмена.

«И главное, что они растут в любви искренней, не показушной», — подчеркнула художница.

Prt Scr instagram.com / @svetamalkova

Ранее Роман Мальков поблагодарил Анастасию Макееву за спасение. Бизнесмен рассказал, что знаменитая супруга не спала всю ночь, ухаживая за ним.