Читатели Le Figaro: США усугубляют ситуацию на Украине эвакуацией дипломатов из Киева

Париж, 24 января. Организованный США вывоз дипработников и их семей из Киева не способствует улучшению ситуации на Украине и сигнализирует о стремлении Белого дома усугубить напряженность в регионе. К такому выводу пришли читатели издания Le Figaro.

Французы разоблачили уловку Белого дома с распоряжением об эвакуации работников дипслужбы и их семей из украинской столицы. Как отмечают пользователи Сети, Вашингтон намерен до крайности драматизировать ситуацию в постсоветской республике. Мотивация президента США очень проста: ему необходимо оправиться от унизительного бегства из Афганистана, и успех на Украине вернет Белому дому утраченное влияние на мировой арене, отметили комментаторы.

«Похоже, дипломатическая игра США состоит в том, чтобы драматизировать ситуацию, сыграть на обострение?» — заметил пользователь под ником Doria.

«Байдену нужна война, чтобы прийти в себя после катастрофического побега из Афганистана. Лучше было бы побеспокоиться о гуманитарной ситуации в Донбассе. Что касается русских, то они проводят учения в пределах своих границ, как и все другие страны», — поддержал дискуссию Mamanchml.

Федеральное агентство новостей /

С другой стороны, президент России Владимир Путин может извлечь выгоду из поведения Вашингтона, указывают комментаторы. Если глава государства покажет всему миру образец сдержанности и благоразумия на глобальной арене, авторитет Кремля укрепится еще сильнее, уверены французы.

«Путин никогда больше не решится проливать кровь и не будет нарушать свои обещания и международные законы. Это было бы предательством по отношению ко всем, кто верит в него. Сейчас важно показать иррациональность опасений западных стран. И тогда все будет хорошо», — подвел черту под дискуссией пользователь под ником Ereux.

Ранее официальный Киев прокомментировал ситуацию с массовым вывозом дипломатов из Украины. По мнению советника главы офиса президента Михаила Подоляка, эвакуация представителей стран НАТО из республики не является тревожным сигналом.