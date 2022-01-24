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Корабли ВМФ РФ вышли на учения в назначенные районы Балтийского моря

Армия
Корабли ВМФ РФ вышли на учения в назначенные районы Балтийского моря
Пресс-служба Балтийского флота

Балтийск, 24 января. Корабли и суда Балтийского флота РФ вышли из пунктов постоянной дислокации и направились в указанные районы для выполнения задач боевой подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

В сообщении пресс-службы отмечается, что во время маневров корабли Балтийского флота в составе нескольких тактических групп отработают противолодочную и противовоздушную оборону, а также выполнят задачи по противоминному обеспечению отрядов с проведением практических боевых упражнений.

«20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки», — сообщили на флоте.

Ранее корабль противоминной обороны (ПМО) «Владимир Емельянов» и спасательное буксирное судно «Сергей Балк» Черноморского флота РФ осуществили переход через пролив Босфор и Дарданеллы на пути в Средиземное море.

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