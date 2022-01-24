Британский премьер Джонсон предупредил о возможном превращении Украины в «новую Чечню»

Лондон, 24 января. Возможная эскалация ситуации вокруг Украины может стать «кровавым делом», которое превратится в «новую Чечню» для России. С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По словам политика, он несколько раз посещал Украину и знает проживающих в этой стране людей. Джонсон подчеркнул, что украинцы будут бороться.

«Мы должны донести сообщение, что вторжение на Украину... будет болезненным, кровавым делом... Крайне важно, чтобы люди в России понимали, что это может стать новой Чечней», — сказал премьер в интервью журналистам.

Западные страны продолжают нагнетать обстановку и распространять недостоверную информацию о «российской агрессии». Москва неоднократно утверждала, что не собирается нападать на другие страны.

Посольство РФ в Британии ранее призвало Лондон прекратить глупые провокации по поводу Украины. По словам дипломатов, некоторые высказывания опасны в нынешней разогретой обстановке.