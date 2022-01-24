Депутат ГД Ревенко поддержал введение Fan ID в чемпионате России

Москва, 24 января. Член комитета Госдумы по спорту Евгений Ревенко поддержал введение паспортов болельщика (Fan ID) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Внедрение системы Fan ID повысит безопасность на российских футбольных стадионах, считает Евгений Ревенко. В разговоре с журналистами издания «Подъем» депутат Госдумы заявил, что поддерживает закон, который вступит в силу с 1 июня.

«Это новое правило, которое нужно соблюдать. Выступают против несколько сотен наиболее радикально настроенных фанатов, а мы говорим об обеспечении безопасности десятков тысяч болельщиков. Никаких трудностей Fan ID вызвать не может, наоборот, это упрощение, регистрируешься один раз», — заявил Ревенко.

Ранее фанаты «Зенита» усомнились в правомерности закона о введении Fan ID. С заявлением на официальном сайте выступили члены объединения «Ландскрона».