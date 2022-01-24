Депутат КПРФ Коломейцев: Совет Госдумы рассмотрит проект о признании ЛДНР в феврале

Москва, 24 января. Проект фракции КПРФ о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик будет рассмотрен Советом Госдумы в феврале. Об этом сообщил депутат Николай Коломейцев.

Комментарий законодателя приводит РИА Новости. Сообщается, что парламентарии намерены проанализировать текст обращения КПРФ на имя президента России Владимира Путина, прежде чем направлять его на рассмотрение в Кремль.

Ранее писатель и политический деятель Захар Прилепин высказался в поддержку признания республик Донбасса Москвой. По его словам, этот шаг заставит Киев прекратить вооруженные провокации в регионе.