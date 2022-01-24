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Депутат КПРФ Коломейцев: Совет Госдумы рассмотрит проект о признании ЛДНР в феврале

  /   Обновлено: 24 января 2022 18:47
Политика
Депутат КПРФ Коломейцев: Совет Госдумы рассмотрит проект о признании ЛДНР в феврале
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 24 января. Проект фракции КПРФ о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик будет рассмотрен Советом Госдумы в феврале. Об этом сообщил депутат Николай Коломейцев.

Комментарий законодателя приводит РИА Новости. Сообщается, что парламентарии намерены проанализировать текст обращения КПРФ на имя президента России Владимира Путина, прежде чем направлять его на рассмотрение в Кремль.

Ранее писатель и политический деятель Захар Прилепин высказался в поддержку признания республик Донбасса Москвой. По его словам, этот шаг заставит Киев прекратить вооруженные провокации в регионе.

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Все новости / Политика / Депутат КПРФ Коломейцев: Совет Госдумы рассмотрит проект о признании ЛДНР в феврале
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