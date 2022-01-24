Эксперт Зубик рассказал о ситуации на рынке недвижимости в 2022 году

Москва, 24 января. Застройщики не станут снижать цены на квартиры в 2022 году из-за использования эскроу-счетов. Об этом ИА REGNUM заявил основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

Семейная ипотека со ставкой 5% действует до 31 декабря 2023 года. Возможно, в 2022 году будет обновлена льготная ипотека.

«Проекты жилых домов, которые вводят в 2022 году распроданы на 80−90%, и остатки квартир могут выкупить просто агентства или крупные брокеры, такие как ПИК брокер (сейчас KVARTA) и продать даже с субсидированной ипотечной ставкой 7-8%», — отметил Зубик.

Недвижимость может подешеветь там, где цены выше рынка. Вероятен откат цен в Москве, Московской области, Петербурге. На вторичном рынке появятся квартиры, купленные в 2020–2022 годах, но их будет не очень много. Инвесторы заинтересованы в сохранении этого актива во время инфляции.

Стоимость аренды в Москве увеличилась на 30%. Выросла она и в других городах — дача квартир в аренду сейчас выгодна.

Исполнительный директор ООО «1Капиталь» Дмитрий Соломников считает, что стоимость недвижимости буде расти всегда, особенно в городах-миллионниках.

Между тем Минфин должен разработать законопроект, который предусматривает, что Единому институту развития в жилищной сфере (ДОМ.РФ) откроют доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации. Это позволит снизить ипотечные ставки для благонадежных заемщиков, пишет «ФедералПресс».