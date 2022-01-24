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Контртеррористические операции проходят сразу в нескольких провинциях Ирака

Весь мир
Контртеррористические операции проходят сразу в нескольких провинциях Ирака
Global Look Press  /  Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com

Багдад, 24 января. Иракские силовые структуры начали проведение ряда контртеррористических операций сразу в нескольких провинциях страны.

В округе Хатра, Найнава, ударом авиации были уничтожены трое экстремистов, передвигавшихся на автомобиле. Позже авианалет был совершен на позиции «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в горном районе Махул к востоку от Тикрита, центра провинции Салах эд-Дин. Террористы потеряли не менее четырех человек. Об этом сообщил главком ВС республики Яхья Расул, пообещав в дальнейшем опубликовать подробности проведенных спецопераций.

Помимо этого, на юге провинции Салах эд-Дин силам национальной безопасности удалось арестовать семерых боевиков, включая одну женщину. После задержания они были переданы уполномоченным органам для проведения судебных разбирательств.

Также широкомасштабную операцию против «спящих ячеек» ИГ в настоящее время проводят в провинции Дияла силы народного ополчения «Хашд Шааби». Как сообщил один из лидеров формирования, их подразделения продолжают зачистку населенных пунктов, несмотря на тяжелые погодные условия. Данные действия стали ответом на недавнюю атаку террористов на армейскую базу, в результате которой погибли 11 солдат.

Контртеррористические операции проходят сразу в нескольких провинциях Ирака
Федеральное агентство новостей /

Напряженная обстановка сохраняется также в провинции Анбар. Ранее руководство иракских ВС мобилизовало свои подразделения для прочесывания пустынных районов на западных границах с Сирией, а также усилило дорожный контроль.

Операция началась из-за недавнего побега членов «Исламского государства» из тюрьмы в сирийской провинции Хасака. Поддерживаемые американцами курды вступили с террористами в боестолкновение, позже отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) блокировали зону инцидента. Тем не менее части преступников удалось скрыться и власти Ирака решили перестраховаться на тот случай, если экстремисты попытаются пересечь границу.

Контртеррористические операции проходят сразу в нескольких провинциях Ирака
Global Look Press / Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com

Однако, как считают представители международной коалиции во главе с США, бежавшие боевики не представляют какой-либо значимой угрозы для Ирака. По заявлению одного из военных чиновников, последней атакой террористы, решившие продемонстрировать этим свою способность сражаться, «подписали себе смертный приговор», так как по итогам зачистки местности из тюрьмы бежало меньше людей, чем участвовало в атаке и последовавшем за ней сражении. Правда столь оптимистичный прогноз пока не подтверждается фактами.

За последний год ячейки «Исламского государства» значительно активизировались в Ираке на фоне вывода иностранного контингента с территории республики. Боевики периодически совершают диверсии на важных объектах инфраструктуры, а также атакуют военнослужащих и гражданских.

В частности, накануне террористы похитили одного из фермеров к югу от Киркука, о чем без указания подробностей сообщили местные СМИ. Подобные случаи происходят здесь нередко из-за стыков зон ответственности армии, курдов и ополченцев, которые зачастую не могут взаимодействовать оперативно. Но, по мнению руководства коалиции, глобальной угрозой для Ирака ИГ уже не является.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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террористы ирак хашд шааби
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