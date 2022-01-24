Канье Уэст и Джулия Фокс посетили модный показ в Париже в эпатажных образах

Париж, 24 января. Рэпер Канье Уэст появился на публике с новой пассией — актрисой Джулией Фокс. Пара посетила показ модного дома Kenzo, который состоялся в столице Франции.

Рэпер надел кожаные штаны и куртку на молнии, а на голову накинул серый капюшон. Рядом с ним блистала Фокс — в красном латексном платье с высоким вырезом, серебристых ботфортах и кожаном пальто оверсайз. В макияже актриса сделала главный акцент на глаза, нарисовав огромные кошачьи стрелки.

Prt Scr instagram.com / @juliafox

Про отношения Уэста и Фокс стало известно совсем недавно. Артистка надеется, что с находящимся в бракоразводном процессе музыкантом у них все сложится. Рэпер тяжело переживает из-за расставания с супругой Ким Кардашьян.

Звезда реалити-шоу не дает ему видеться с детьми. При этом она уже завела новые отношения, избранником Ким стал популярный комик и сценарист Пит Дэвидсон.

Ранее Джулия Фокс ответила хейтерам, обвинившим ее в меркантильности. Пользователи считают, что малоизвестная актриса согласилась встречаться с Уэстом ради его кошелька.