Композитор Вячеслав Тюрин высказался о скандале с хитом Reflex, который использовали в МБА

Москва, 24 января. Автор музыки к хиту Non Stop группы Reflex Вячеслав Тюрин прокомментировал ФАН ситуацию с использованием песни Московской баскетбольной ассоциацией (МБА). Композитор возмутился, что клуб взял его трек без разрешения.

Скандал вокруг хита Reflex разгорелся после того, как баскетбольная команда использовала его в видеопревью нового игрового сезона. Хотя в ролике МБА звучит кавер, а не оригинальная композиция, Тюрин принял решение отсудить у клуба денежную компенсацию. Композитор рассказал ФАН, что все нюансы дела может объяснить юрист, занимающийся этим вопросом, но все же коротко изложил претензию.

«В двух словах объясню: когда люди берут, они должны, по крайне мере, меня спросить об этом. Хотя бы вопрос задать. Есть здравый смысл, договоренности и дружеские отношения — какие угодно. Нужно разговаривать, правильно?» — негодует автор хита Non Stop.

По мнению Тюрина, в подобных вопросах необходимо соблюдать вежливость. Использование его песни музыкант сравнил с самовольным присвоением чужой собственности.

«Я же не могу прийти к вам и взять вашу вещь без спроса. Это будет странно. Почему мою вещь привыкли брать без спроса? Сначала пиратили, потом на дисках издавали. Теперь вот так вот берут. Это что, носки грязные? Нет, это песня, в которую вложена жизнь. Это авторское право и объект охраны. Я бы просто хотел диалога, больше ничего», — заключил композитор.

Ранее из-за прав на песню судились экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин и певица Монеточка. Артист обвинил исполнительницу в плагиате, поскольку она переработала его песню «Женщина, я не танцую».