Киев, 24 января. Боеспособность ВСУ во всех отраслях уступает российской армии. Об этом заявил украинский политолог Виктор Савинов.

Украина катастрофически уступает России во многих военных аспектах, указал Савинов в эфире телеканала Politeka. По его мнению, украинской армии не имеет смысла тягаться с ВС РФ, так как их силы несоизмеримы.

Состояние ВМСУ тоже оставляет желать лучшего, поскольку флот не способен провести ни одного ракетного пуска. При этом вся южная граница Украины открыта для высадки десанта и ракетных снарядов, выпущенных с кораблей.

«Самое грозное оружие, которое есть у украинского флота, это 20-миллиметровая пушка», — заметил эксперт.

Еще одной проблемой Киева, по мнению политолога, стало «колоссальное отставание» уровня ВВС Украины от ВКС РФ, которые уже получают истребители пятого поколения Су-57.

Примечательно, что украинские политики стараются сократить этот разрыв, но в основном за счет выпрашивания дотаций и помощи у НАТО. Страны Североатлантического альянса помогают чем, могут. К примеру, США и Великобритания увеличили военную и информационную поддержку страны.

Россия при этом призывает страны Альянса не снабжать Киев летальными вооружениями, мотивируя это тем, что поставки оружия могут отрицательно сказаться на ситуации в Донбассе, сообщает телеканал «360».