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Украинский политолог Савинов вынес неутешительный приговор боеспособности ВСУ

Армия
Украинский политолог Савинов вынес неутешительный приговор боеспособности ВСУ
facebook.com  /  73 морський центр спеціального призначення

Киев, 24 января. Боеспособность ВСУ во всех отраслях уступает российской армии. Об этом заявил украинский политолог Виктор Савинов.

Украина катастрофически уступает России во многих военных аспектах, указал Савинов в эфире телеканала Politeka. По его мнению, украинской армии не имеет смысла тягаться с ВС РФ, так как их силы несоизмеримы.

Состояние ВМСУ тоже оставляет желать лучшего, поскольку флот не способен провести ни одного ракетного пуска. При этом вся южная граница Украины открыта для высадки десанта и ракетных снарядов, выпущенных с кораблей.

«Самое грозное оружие, которое есть у украинского флота, это 20-миллиметровая пушка», — заметил эксперт.

Еще одной проблемой Киева, по мнению политолога, стало «колоссальное отставание» уровня ВВС Украины от ВКС РФ, которые уже получают истребители пятого поколения Су-57.

Примечательно, что украинские политики стараются сократить этот разрыв, но в основном за счет выпрашивания дотаций и помощи у НАТО. Страны Североатлантического альянса помогают чем, могут. К примеру, США и Великобритания увеличили военную и информационную поддержку страны.

Россия при этом призывает страны Альянса не снабжать Киев летальными вооружениями, мотивируя это тем, что поставки оружия могут отрицательно сказаться на ситуации в Донбассе, сообщает телеканал «360».

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украина россия савинов
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