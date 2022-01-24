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Немецкий депутат Гизи возложил ответственность за обострение «конфликта» с Россией на НАТО

  /   Обновлено: 24 января 2022 18:36
Политика
Немецкий депутат Гизи возложил ответственность за обострение «конфликта» с Россией на НАТО
pixabay.com

Берлин, 24 января. НАТО занимается обострением конфликта с Россией вместо его урегулирования. Об этом заявил депутат Бундестага ФРГ и бывший глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Грегор Гизи.

По мнению Гизи, для разрешения конфликта необходимо проведение переговоров. На них стороны должны подготовить конкретные предложения, которые в дальнейшем приведут к уменьшению масштабов возникшей ситуации.

«НАТО в свете своих военных действий в Восточной Европе усиливает конфронтацию и еще больше обостряет конфликт с Россией. Чтобы его [конфликт] урегулировать, нужно не больше военного присутствия, а [нужны] переговоры со взаимными конкретными предложениями по деэскалации», считает парламентарий.

В понедельник, 24 января, Североатлантический альянс заявил, что на территорию Восточной Европы направляются дополнительные силы со стороны НАТО. Причина напряженная ситуация на украинских границах. Был опубликован соответствующий документ. В нем указано, что «в последние дни ряд союзников сделали заявления относительно текущего или предстоящего развертывания» сил в Восточной Европе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО стараются «подмять под себя» Украину. Массовые нападки Запада об угрозе для Украины с российской стороны представитель Кремля назвал безосновательными и недействительными.

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украина нато гизи
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