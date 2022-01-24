Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 19:16
19:15
Весь мир
Социолог Шугалей о ситуации в Буркина-Фасо: началось новое освобождение Африки
19:14
Политика
Политолог Саймс назвал главную причину отказа США от антироссийского маневра на Украине
19:13
Экономика
«Газпром»: запасы голубого топлива в ПХГ Украины и ЕС находятся на исторически низком уровне
19:13
Шоу-бизнес
Сын Синди Кроуфорд встречается с экс-избранницей Бруклина Бекхэма
19:10
Происшествия
ФАН публикует видео с частично разрушенным детским садом на Кубани
19:07
Происшествия
Следователи изучат опубликованные в Telegram версии убийства депутата Крымшамхалова
19:03
Шоу-бизнес
Макеева заблокировала бывшую жену Малькова из-за ночных переписок экс-супругов
19:02
Общество
Белорусский блогер Роман Протасевич сообщил об окончании домашнего ареста
19:02
Политика
Читатели Le Figaro: США усугубляют ситуацию на Украине эвакуацией дипломатов из Киева
19:01
Армия
Корабли ВМФ РФ вышли на учения в назначенные районы Балтийского моря
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Сатановский: Запад «накачивает» Украину оружием перед провокацией в Донбассе

Политика
Политолог Сатановский: Запад «накачивает» Украину оружием перед провокацией в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 января. Страны коллективного Запада отзывают дипломатов из Украины и готовят кровавую провокацию против Донбасса. Хитрую схему стран НАТО разоблачил авторитетный политолог Евгений Сатановский.

В эфире радио «Вести FM» директор центра «Институт Ближнего востока» обратил внимание на любопытную деталь, связанную с работой западных сил на Украине. Пока США, Великобритания и другие государства эвакуируют свои представительства, НАТО активно «накачивает» Киев оружием и военными инструкторами. Действия стран Альянса напоминают намеренную провокацию, которая может привести к неминуемым последствиям, предупредил журналист.

«"Джавелины" в Донбассе – это очень опасно. Шарахнет какой-нибудь комплекс по детскому садику или школе – что, ополченцы будут сидеть и выдерживать Минские соглашения, никому не нужные сегодня в Киеве? Это очень хороший документ, он очень профессионально и грамотно написан, но с одной поправкой: с самого начала ни одна живая душа на украинской стороне не собиралась их выполнять», — подчеркнул Евгений Сатановский.

Политолог Сатановский: Запад «накачивает» Украину оружием перед провокацией в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня» /

Ранее официальный Киев прокомментировал сообщения о массовой эвакуации западных дипломатов и членов их семей из Украины. По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, в происходящем нет никаких тревожных сигналов, контакты республики с другими государствами продолжат проходить в штатном режиме.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Сатановский: Запад «накачивает» Украину оружием перед провокацией в Донбассе
украина донбасс минские соглашения запад эвакуация дипломаты провокация сатановский
Комментировать