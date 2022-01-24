Москва, 24 января. Страны коллективного Запада отзывают дипломатов из Украины и готовят кровавую провокацию против Донбасса. Хитрую схему стран НАТО разоблачил авторитетный политолог Евгений Сатановский.

В эфире радио «Вести FM» директор центра «Институт Ближнего востока» обратил внимание на любопытную деталь, связанную с работой западных сил на Украине. Пока США, Великобритания и другие государства эвакуируют свои представительства, НАТО активно «накачивает» Киев оружием и военными инструкторами. Действия стран Альянса напоминают намеренную провокацию, которая может привести к неминуемым последствиям, предупредил журналист.

«"Джавелины" в Донбассе – это очень опасно. Шарахнет какой-нибудь комплекс по детскому садику или школе – что, ополченцы будут сидеть и выдерживать Минские соглашения, никому не нужные сегодня в Киеве? Это очень хороший документ, он очень профессионально и грамотно написан, но с одной поправкой: с самого начала ни одна живая душа на украинской стороне не собиралась их выполнять», — подчеркнул Евгений Сатановский.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ранее официальный Киев прокомментировал сообщения о массовой эвакуации западных дипломатов и членов их семей из Украины. По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, в происходящем нет никаких тревожных сигналов, контакты республики с другими государствами продолжат проходить в штатном режиме.