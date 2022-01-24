Зеленский обсудил с главой Евросовета Мишелем ситуацию вокруг Украины

Киев, 24 января. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщила пресс-служба лидера.

Стороны обсудили усилия для деэскалации ситуации вокруг страны. Также украинский лидер поблагодарил собеседника за то, что европейские дипломаты не покинули Киев.

«Основное внимание в ходе беседы было уделено координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации вокруг нашего государства», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский обратился к внешней разведке и поздравил с профессиональным праздником. Политик также призвал сотрудников спецслужб активнее противостоять «внешней агрессии», информировала Национальная служба новостей.