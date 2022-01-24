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Россия и Китай нашли действующее «лекарство» против новой «холодной войны» Запада
Политика
Россия и Китай нашли действующее «лекарство» против новой «холодной войны» Запада
Федеральное агентство новостей  / 

США продолжают предпринимать попытки по объединению стран Запада вокруг новой «холодной войны» против России и Китая, однако у Москвы и Пекина есть действующее «лекарство». Таким мнением поделился председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.

Сегодня Соединенные Штаты пытаются начать новую «холодную войну», но уже против двух стран — России и Китая, уверен эксперт. По его словам, для этого Вашингтон намерен объединить под своими знаменами все страны Запада.

«В декабре Джо Байден провел «Саммит за демократию». Это очень серьезная штука, которая на первый взгляд выглядит как чисто идеологическое мероприятие. 120 стран собрались, чтобы противостоять России и Китаю. Некоторые мои коллеги считают, мол, поговорили и разошлись. Мало ли таких саммитов в мире устраивается. Но мне кажется, что Запад пытается к идеологической составляющей присоединить военную и экономическую, чтобы узаконить раскол мира на две противостоящие силы. Если первая холодная война — весь мир против СССР, то вторая — весь мир против России и Китая», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

Россия и Китай нашли действующее «лекарство» против новой «холодной войны» Запада, считает специалист. По его словам, таким «лекарством» является то, что впервые в своей истории российские и китайские стратегические бомбардировщики уже несколько раз заставляли нервничать Запад, выполняя полет близ американских военных баз.

«У нас с Китаем отношения называются «стратегическое партнерство новой эпохи». Здесь важно каждое слово. Стратегическое — значит, мы взаимодействуем в военной области. Именно в этой области с момента прихода Си Цзиньпина мы продвинулись особенно сильно. Какие символы этого сотрудничества. Российские и китайские стратегические бомбардировщики в едином строю уже несколько раз летали в направлении американских баз Японии и Южной Кореи. В конце минувшего года наши новейшие корабли, вооруженные нашими замечательными ракетами «Булава», проследовали вдоль восточного побережья Японии, где никогда ранее не ходили. А именно там находится американская военная база Yokosuka. Очень важный стратегический элемент оповещения нашей «Ядерной триады» у нас Китаем технологически одинаковый. Я уже не говорю про учения на земле, в воздухе, в киберпространстве и в космосе», — резюмировал Юрий Тавровский.

Россия, Иран и Китай провели совместные военно-морские учения CHIRU в Аравийском море, во время которых боевые корабли трех стран отработали противодействие морскому пиратству. Отмечается, что экипажи кораблей также отработали задачи по спасению на море и тактическое маневрирование.

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Все новости / Политика / Россия и Китай нашли действующее «лекарство» против новой «холодной войны» Запада
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