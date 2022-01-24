Трудности с логистикой не дали производителям угля нарастить экспорт через ДФО

Москва, 24 января. Экспорт угля по Восточному полигону РЖД в 2021 году вырос только на 0,44%. Из-за этого не удалось вывезти часть угля из некоторых регионов и городов, сообщает «Коммерсантъ».

Аналитики считают 2022–2023 годы удачным временем для экспорта большого объема угля из-за выгодных цен. Однако этому могут помешать темпы прироста погрузки на Восточном полигоне. В течение прошлого года не удалось выполнить план Минтранса по отгрузке 108,2 млн тонн угля на экспорт. Итоговый показатель составил 101,34 млн тонн.

Больше всего пострадали Бурятия, Хакасия и Новосибирская область, где потери в отгрузке в сумме равнялись 11 млн тонн. На это повлияли логистические проблемы и задержка со сдачей в эксплуатацию некоторых объектов. В то же время на 10 млн тонн выросла отгрузка на восток угля из Якутии.

Решению проблемы может способствовать ускорение работ на БАМе, где можно досрочно ввести в эксплуатацию 27 объектов, пуск которых запланирован на 2023 год. Это позволит отгружать и вывозить из страны больше угля. Если не позаботиться об ускорении строительства на Восточном полигоне, экспортеры потеряют долю на рынке и недополучат прибыль, а объем инвестиций в добычу уменьшится.

Производство электроэнергии с использованием угля в 2021 году показало беспрецедентный рост, причем давление глобальной зеленой повестки нисколько не сказалось.