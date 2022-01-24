Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес провели телефонные переговоры

Москва, 24 января. Президент РФ Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель Бермудес провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию. Также стороны обсудили вопросы координации России и Кубы на международной арене.

«Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнёрства и традициями дружбы и взаимопонимания», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российский лидер созвонился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Главы государств подтвердили настрой на тесную координацию в международных делах.