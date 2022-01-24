Российский посол Нечаев отметил очевидность заявлений бывшего главкома ВМС Германии о Крыме

Москва, 24 января. Слова вице-адмирала и командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха о Крыме - это очевидные вещи. Так считает посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев,

В понедельник, 24 января, Нечаев заявил, что не понимает причин бурной реакции в отношении заявлений Шенбаха о Крыме. Посол высказался по поводу выражения мнения на территории Германии и дополнил, что с Россией нельзя разговаривать с позиции превосходства. По мнению политика, РФ ожидает от других стран соответствующего отношения.

«Если я правильно понимаю, речь шла о личном мнении господина Шенбаха, в частности, о том, что президент России заслуживает уважения и разговора на равных, а также что Крым «ушел» из Украины навсегда и никогда туда не вернется. Далек от мысли, что в Германии становится проблематичным выражать свою точку зрения, даже сугубо личную», — считает Нечаев.

По мнению российского посла в Германии, Крым, находясь в составе России, «вернулся домой». Граждане Крымского полуострова не поддержали украинскую стратегию развития, связанную с ненормальным стремлением к преследованию и исключению всего, что связано с Россией. Нечаев уточняет, что об этих явлениях Германия молчит.