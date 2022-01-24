Кристина Агилера тепло высказалась о Бритни Спирс после конфликта с певицей

Лос-Анджелес, 24 января. Певица Кристина Агилера заявила, что скучает по общению с Бритни Спирс. Она поддержала поп-принцессу, освободившуюся от опеки со стороны отца.

Агилера и Спирс начинали свой путь в музыкальной индустрии с шоу Mickey Mouse Club в 1993 году. Тогда юные звезды были близкими подругами. Со временем артистки стали меньше общаться и их дороги разошлись. Однако Агилера с теплотой вспоминает дружбу со Спирс. В интервью Энрике Сантосу она заявила, что готова возобновить общение.

«Я бы с удовольствием, я всегда была открыта для этого. Это тема, с которой я определенно хочу быть осторожной, потому что не хочу говорить некорректно о том, кого я так уважаю и кем восхищаюсь», — поделилась она.

По словам артистки, она безумно рада за получившую свободу Спирс. Каждая женщина заслуживает того, чтобы распоряжаться своей жизнью самостоятельно, подытожила Агилера.

Конфликт между двумя исполнительницами произошел минувшей осенью. Гостью премии Latin Grammy Awards 2021 Агилеру попросили прокомментировать освобождение Спирс от опеки, но та отказалась отвечать. После этого Бритни обвинила бывшую подругу в лицемерии.

Ранее сообщалось, что Спирс подала в суд на своего отца. Она хочет призвать родителя к ответу за слежку и растрату не принадлежащих ему средств.