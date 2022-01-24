Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 19:15
19:14
Политика
Политолог Саймс назвал главную причину отказа США от антироссийского маневра на Украине
19:13
Экономика
«Газпром»: запасы голубого топлива в ПХГ Украины и ЕС находятся на исторически низком уровне
19:13
Шоу-бизнес
Сын Синди Кроуфорд встречается с экс-избранницей Бруклина Бекхэма
19:10
Происшествия
ФАН публикует видео с частично разрушенным детским садом на Кубани
19:07
Происшествия
Следователи изучат опубликованные в Telegram версии убийства депутата Крымшамхалова
19:03
Шоу-бизнес
Макеева заблокировала бывшую жену Малькова из-за ночных переписок экс-супругов
19:02
Общество
Белорусский блогер Роман Протасевич сообщил об окончании домашнего ареста
19:02
Политика
Читатели Le Figaro: США усугубляют ситуацию на Украине эвакуацией дипломатов из Киева
19:01
Армия
Корабли ВМФ РФ вышли на учения в назначенные районы Балтийского моря
19:00
Политика
Британский премьер Джонсон предупредил о возможном превращении Украины в «новую Чечню»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Соратник Зеленского Подоляк: эвакуация дипломатов не является тревожным сигналом для Киева

  /   Обновлено: 24 января 2022 18:09
Политика
Соратник Зеленского Подоляк: эвакуация дипломатов не является тревожным сигналом для Киева
wikipedia.org  /  Kholodovsky

Киев, 24 января. Массовый отъезд семей дипломатов и сотрудников иностранных представительств из Украины не является тревожным сигналом для официального Киева. С таким заявлением выступил советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По мнению киевского чиновника, решения иностранных дипломатических ведомств никак не повлияют на международные связи украинских властей. Также Подоляк призвал не заниматься спекуляциями вокруг эвакуации дипломатов.

«Не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо тревожные сигналы. Решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств, уровень взаимодействия и эффективности останется неизменным», — считает Михаил Подоляк.

Ранее стало известно о распоряжении Госдепа США эвакуировать семьи дипработников и некоторых сотрудников представительства. Следом с предложениями об экстренном вывозе дипломатов выступили Австралия и Великобритания.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Соратник Зеленского Подоляк: эвакуация дипломатов не является тревожным сигналом для Киева
украина сша запад эвакуация дипломаты офис президента подоляк
Комментировать