Соратник Зеленского Подоляк: эвакуация дипломатов не является тревожным сигналом для Киева

Киев, 24 января. Массовый отъезд семей дипломатов и сотрудников иностранных представительств из Украины не является тревожным сигналом для официального Киева. С таким заявлением выступил советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По мнению киевского чиновника, решения иностранных дипломатических ведомств никак не повлияют на международные связи украинских властей. Также Подоляк призвал не заниматься спекуляциями вокруг эвакуации дипломатов.

«Не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо тревожные сигналы. Решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств, уровень взаимодействия и эффективности останется неизменным», — считает Михаил Подоляк.

Ранее стало известно о распоряжении Госдепа США эвакуировать семьи дипработников и некоторых сотрудников представительства. Следом с предложениями об экстренном вывозе дипломатов выступили Австралия и Великобритания.