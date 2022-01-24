Дипломат Рачков предупредил о глобальных последствиях обещанных Западом санкций против РФ

Москва, 24 января. Новые «небывалые» антироссийские санкции США и ЕС могут не просто вызвать настоящий мировой хаос, но и серьезно ударить по самому Западу. В этом уверен председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Рачков.

Дипломат подчеркивает, что обещания Соединенных Штатов и Евросоюза отключить Россию от системы SWIFT и даже запретить расчеты в долларах выглядят совершенно непродуманно и даже неадекватно.

«Вообще, это удивительное заявление президента США, который в принципе должен беспокоиться об устойчивости американской валюты и о последствиях таких шагов. Это говорит о том, что, видимо, настолько уровень аналитиков, советников в верхушке США упал, что предлагаются такие неразумные действия», — заявил Рачков в интервью радио «Sputnik Беларусь».

Эксперт напомнил, что в последние годы Россия, Китай и некоторые другие страны уже начали постепенный отказ от доллара и переход на расчеты в национальных валютах. Соответственно, угрозы Запада лишь ускорят этот процесс.

Федеральное агентство новостей /

«Тенденция последних лет состоит в том, что Россия выводила из доллара свои гособлигации, ценные бумаги. Китай это же делал, Турция тоже пыталась. Идет серьезная дедолларизация, происходит переход на торговлю в национальных валютах за газ, за нефть, за иные поставки. Поэтому такие заявления со стороны руководства США очень непрофессиональны, на мой взгляд. Что касается возможного отключения от SWIFT, то это уже не первая угроза, из-за чего Россия уже практически создала свою независимую платежную систему», — объяснил дипломат.

Более того, на фоне всего происходящего другие страны тоже могут начать отказ от доллара, опасаясь за свою финансовую безопасность в будущем. Ведь США могут использовать этот рычаг давления против любых неугодных государств. При этом такая ситуация в итоге сыграет именно против Вашингтона, а не против Москвы.

«Если это произойдет, на это посмотрят и другие страны, сопоставят риски и подключатся к другой платежной системе. Например, так может сделать Китай, чтобы избежать рисков для своей огромной экономики. Мне кажется, тут речь будет идти не о войне, а о мировом хаосе. Это будет хаос», — уверен белорусский дипломат Сергей Рачков.

Пользователи Сети ранее отреагировали на планы Британии ввести санкции против России в случае установления на Украине «марионеточного режима». С таким заявлением выступил заместитель британского премьер-министра Доминик Рааб.