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Врач Коротина считает, что тяжелобольной модельер Зайцев может вернуться к работе

Шоу-бизнес
Врач Коротина считает, что тяжелобольной модельер Зайцев может вернуться к работе
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 24 января. Улучшение в состоянии тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева говорит о правильно выбранном лечении и дает кутюрье возможность вернуться к работе. Об этом рассказала гендиректор медицинского центра, невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина.

Врач оценила шансы страдающего от болезни Паркинсона дизайнера на выздоровление, а также предположила, есть ли у него перспективы на возвращение к нормальной жизни. По словам Коротиной, недуг, обнаруженный у Зайцева, вызывает изменения в структурах головного мозга, что может повлечь за собой потерю памяти и другие расстройства.

«Если на первоначальных этапах развития заболевания мы говорим о том, что у пациента лишь снижается память, то через десять лет развернутой клинической картины и подтвержденного диагноза дементные проявления будут намного ярче», — отметила невролог в беседе с Пятым каналом.

Если пациент находится под постоянным наблюдением, то специалисты могут замедлить развитие болезни Паркинсона и затормозить процессы дегенерации головного мозга, уточнила гендиректор медцентра. При этом нейрореабилитолог подчеркнула, что полностью недуг вылечить нельзя, пишут «Дни.ру».

Что касается Зайцева, то улучшение в его состоянии говорит о верно выбранной его врачом лечебной тактике, добавила Коротина. Благодаря медикам 83-летний модельер смог провести праздники с близкими.

«И, несмотря на болезнь, он может вернуться к своей профессиональной деятельности», — подытожила невролог.

Напомним, Вячеслав Зайцев лично объявил о планах снова приступить к работе. Кутюрье не намерен продавать созданный им Дом моды.

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