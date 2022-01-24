Талибы заявили о своем праве подавлять инакомыслие ради стабильности в Афганистане

Кабул, 24 января. Заместитель министра культуры и информации Афганистана Забихулла Муджахид, занимающий также пост пресс-секретаря правительства, заявил, что правящее в стране движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) имеет право подавлять инакомыслие и арестовывать протестующих.

We have right to suppress dissidents and imprison protestors: Mujahid - The Khaama Press News Agency https://t.co/Ofb4C4zLSh #Afghanistan #Taliban #News — Associated Risks Ltd (@RisksAssociated) January 24, 2022

По словам чиновника, позиция властей в этом вопросе обусловлена необходимостью борьбы с хаосом и беспорядками, которые могут породить выступления оппозиционно настроенных граждан. Муджахид отметил, что никто не имеет права вторгаться в спокойствие афганских городов.

Заявление заместителя министра на тему подавления инакомыслия в стране было сделано после протестных акций, состоявшихся накануне на улицах города Мазари-Шариф, административного центра провинции Балх. Демонстранты выступили против ухудшения положения женщин, ограничения их прав и массовых увольнений представительниц прекрасного пола, сопутствующих приходу «Талибана» к власти.

Afghanistan women protested against Taliban new restrictions—banning women's travelling without hijab, saying Burqa & Hijab aren't Afghan cultures & they wouldn't accept. pic.twitter.com/dwcrLXkFCJ — Hizbullah Khan (@HizbkKhan) January 16, 2022

Кроме того, участники митингов требовали освобождения двух активисток — Таманы Заряб Парьяни и Парваны Ибрагимхель. Они были похищены неизвестными из собственных домов, и есть предположения, что их захват был осуществлен талибами.

Представители Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) официально выразили обеспокоенность задержанием женщин и призвали руководство «Талибана» уделить внимание существующей проблеме.

In a meeting with Sirajuddin Haqqani in #Kabul today @moiafghanistan, UN envoy @DeborahLyonsUN urged the Taliban leadership to probe issue and secure the liberty of the missing Afghan women activists who were reportedly abducted from their homes last week. pic.twitter.com/0ETtrW6GVO — UNAMA News (@UNAMAnews) January 24, 2022

Представители властей в то же время опровергают сведения о своей причастности к похищению женщин. Тем не менее последнее заявление Муджахида, определяющее официальную позицию правительства, заставляет активистов и правозащитников сомневаться в правдивости этих сообщений.

Taliban and Western diplomats meet in Oslo for talks on Afghanistan's humanitarian crisis and human rights, especially those of women whose freedoms have been curbed by the hardline Islamists https://t.co/8uH6oAhFC4 pic.twitter.com/EwvFFFYRcG — AFP News Agency (@AFP) January 24, 2022

Все это происходит на фоне проходящих в Осло переговоров между европейскими политиками и афганскими дипломатами — первых после прихода к власти «Талибана». Тема ограничения стала одной из ключевых, препятствующих признанию нового правительства международным сообществом. Другим важным поводом для претензий является состав кабинета министров южноазиатской страны — вопреки предыдущим обещаниям сформировать инклюзивную власть, представляющую интересы всех слоев общества, сейчас все государственные должности заняты сторонниками радикального движения.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.