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Талибы заявили о своем праве подавлять инакомыслие ради стабильности в Афганистане

Весь мир
Талибы заявили о своем праве подавлять инакомыслие ради стабильности в Афганистане
Global Look Press  /  Saifurahman Safi/XinHua

Кабул, 24 января. Заместитель министра культуры и информации Афганистана Забихулла Муджахид, занимающий также пост пресс-секретаря правительства, заявил, что правящее в стране движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) имеет право подавлять инакомыслие и арестовывать протестующих.

По словам чиновника, позиция властей в этом вопросе обусловлена необходимостью борьбы с хаосом и беспорядками, которые могут породить выступления оппозиционно настроенных граждан. Муджахид отметил, что никто не имеет права вторгаться в спокойствие афганских городов.

Заявление заместителя министра на тему подавления инакомыслия в стране было сделано после протестных акций, состоявшихся накануне на улицах города Мазари-Шариф, административного центра провинции Балх. Демонстранты выступили против ухудшения положения женщин, ограничения их прав и массовых увольнений представительниц прекрасного пола, сопутствующих приходу «Талибана» к власти.

Кроме того, участники митингов требовали освобождения двух активисток — Таманы Заряб Парьяни и Парваны Ибрагимхель. Они были похищены неизвестными из собственных домов, и есть предположения, что их захват был осуществлен талибами.

Представители Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) официально выразили обеспокоенность задержанием женщин и призвали руководство «Талибана» уделить внимание существующей проблеме.

Представители властей в то же время опровергают сведения о своей причастности к похищению женщин. Тем не менее последнее заявление Муджахида, определяющее официальную позицию правительства, заставляет активистов и правозащитников сомневаться в правдивости этих сообщений.

Все это происходит на фоне проходящих в Осло переговоров между европейскими политиками и афганскими дипломатами — первых после прихода к власти «Талибана». Тема ограничения стала одной из ключевых, препятствующих признанию нового правительства международным сообществом. Другим важным поводом для претензий является состав кабинета министров южноазиатской страны — вопреки предыдущим обещаниям сформировать инклюзивную власть, представляющую интересы всех слоев общества, сейчас все государственные должности заняты сторонниками радикального движения.

Талибы заявили о своем праве подавлять инакомыслие ради стабильности в Афганистане
Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан муджахид
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