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Кадыров: Правительство России ежегодно выделяет 300 млрд рублей на содержание Чечни

Политика
Кадыров: Правительство России ежегодно выделяет 300 млрд рублей на содержание Чечни
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Грозный, 24 января. Чечня не сможет существовать без России — она мгновенно зачахнет без многомиллиардной поддержки Москвы. Такое сенсационное заявление сделал глава республики Рамзан Кадыров.

В публикации в социальной сети Instagram политик признал, что когда-то и сам симпатизировал идеям независимой Ичкерии, однако вскоре его взгляды радикально изменились. Кадыров потряс своих подписчиков, назвав сенсационную сумму, которую ежегодно предоставляет Правительство РФ на поддержку Грозного.

«Я тоже думал, что нужна нам отдельная Ичкерия. Но, клянусь, мы не сможем прожить и трех месяцев. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской республики, 300 миллиардов тратит. Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов», — обратился к критикам Рамзан Кадыров.

Кадыров: Правительство России ежегодно выделяет 300 млрд рублей на содержание Чечни
Федеральное агентство новостей / Александр Яремчук; Евгений Рудаков

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров резко высказался в отношении бывшего члена регионального верховного суда Сайди Янгулбаева. Политик назвал Янгулбаева «воплощением предательства», отметив, что последний потерпел фиаско и как родитель, не сумев «воспитать интеллигентных детей», и как профессионал. По мнению руководителя региона, Янгулбаев «сбежал, прикрывшись статусом судьи».

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