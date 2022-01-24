Астрологи назвали возраст, в котором каждый из знаков зодиака разбогатеет

Москва, 24 января. Богатство доступно всем знакам зодиака, однако к каждому оно придет в определенное время. Астрологи рассказали, когда наступит финансовая зрелость у всех представителей зодиакального круга.

Овен будет влачить скромное существование до 40 лет, к богатству его приведет непростой путь. Однако в зрелом возрасте представители этого знака смогут насладиться плодами своих трудов.

Тельцам звезды пророчат безбедное существование только к 39 годам, так что не стоит надеяться на быстрый заработок. Близнецам предстоит зарабатывать благосостояние до 50 лет. Только в этом возрасте они смогут вкусить прелести обеспеченной жизни.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Раки встанут на ноги к 45 годам. Энергичность и эгоизм Львов позволит им заработать состояние к 27 годам. Рациональные и бережливые Девы обеспечат стабильный доход к 35 годам. Весам повезло больше всех, они станут богачами к 20 годам благодаря своему стремлению к накопительству.

«Деньги немало покружат им голову, главное — ее не потерять!» — предупреждают астрологи представителей этого знака.

Скорпионам суждено заработать состояние только к 40 годам. Стрельцы разбогатеют в 30 лет, тогда они смогут позволить себе пожить на широкую ногу.

Невские Новости /

Чуть раньше финансового успеха добьются Козероги, они станут богатыми и успешными к 28 годам. Водолеев ждут взлеты и падения, карьера будет неровной. Поэтому финансового благополучия представители этого знака добьются только к 40 годам. Любители путешествий и приключений Рыбы смогут похвастаться богатством в 35 лет.

Поправить материальное положение, привлечь в свою жизнь финансы и удачу можно при помощи психологии или следуя приметам. Эксперты составили список из шести способов привлечь в дом деньги.