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Жители Забайкалья создали стихийный мемориал в память о растерзанной псами девочке

  /   Обновлено: 24 января 2022 20:37
Общество

Жители поселка Домна организовали стихийные мемориалы у здания местной школы и на пустыре, где было найдено тело девочки. Сельчане возлагают цветы и игрушки, зажигают свечи в память в ребенке.

22 января стало известно, что в поселке Домна стая собак загрызла семилетнюю девочку, тело ребенка нашли на пустыре без признаков жизни. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, а правительство Забайкальского края поручило разобраться с проблемой бездомных псов, живущих на территории села. Смогут ли эти меры хотя бы немного успокоить местных жителей и отвлечь от большого горя? По словам жителей села, ранее дворняги уже нападали на детей: в прошлом году животные гнались за другим ребенком.

«Мальчик очень сильно кричал. Я в окно выглядываю, а за ним бегут три собаки, три огромных собаки. Я бы не успела просто выскочить, добежать до туда. Там лужа огромная была, он заехал на велосипеде в эту лужу и так смог оторваться от них», — поделилась женщина.

Сельчане обеспокоены проблемой бродячих животных, они неоднократно обращались к властям с просьбой решить этот вопрос, однако необходимые меры приняты не были.

«Сколько заявлений ни подавали, ничего не решалось. У меня и дочку тоже покусали собаки в гарнизоне», — рассказала другая жительница Домны.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил о намерении обратиться к правительству России с просьбой внести изменения в закон о безнадзорных животных после гибели ребенка.

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забайкалье трагедия бездомные собаки стихийный мемориал домна
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