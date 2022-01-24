Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 19:14
19:14
Политика
Политолог Саймс назвал главную причину отказа США от антироссийского маневра на Украине
19:13
Экономика
«Газпром»: запасы голубого топлива в ПХГ Украины и ЕС находятся на исторически низком уровне
19:13
Шоу-бизнес
Сын Синди Кроуфорд встречается с экс-избранницей Бруклина Бекхэма
19:10
Происшествия
ФАН публикует видео с частично разрушенным детским садом на Кубани
19:07
Происшествия
Следователи изучат опубликованные в Telegram версии убийства депутата Крымшамхалова
19:03
Шоу-бизнес
Макеева заблокировала бывшую жену Малькова из-за ночных переписок экс-супругов
19:02
Общество
Белорусский блогер Роман Протасевич сообщил об окончании домашнего ареста
19:02
Политика
Читатели Le Figaro: США усугубляют ситуацию на Украине эвакуацией дипломатов из Киева
19:01
Армия
Корабли ВМФ РФ вышли на учения в назначенные районы Балтийского моря
19:00
Политика
Британский премьер Джонсон предупредил о возможном превращении Украины в «новую Чечню»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Крымский депутат Бальбек: Зеленский танцует диско под американскую музыку

Политика
Крымский депутат Бальбек: Зеленский танцует диско под американскую музыку
Федеральное агентство новостей

Симферополь, 24 января. Президент Украины Владимир Зеленский— это «танцор диско», делающий все в угоду с США и двигающийся под чужую музыку. К такому выводу пришел крымский политик, депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек.

По мнению доктора политических наук, недавние заявления экс-артиста «Квартала 95» с призывами предпринять агрессивные действия против России сделаны под диктовку Вашингтона и в угоду западным политическим элитам. Однако, считает эксперт, если сейчас Зеленского заставляют «танцевать диско», то в будущем транслируемые через бывшего комедианта высказывания могут сильно измениться.

«Зеленский — это танцор диско под музыку от американских композиторов. Старается, семь потов сходит. Сейчас ему играют быстрые и агрессивные композиции, но если что, то исполнят и похоронный марш. Найдут другого исполнителя, благо, в Киеве их хватает, только свистни», — пошутил Руслан Бальбек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский стал объектом для насмешек со стороны жителей Харькова. Пользователи соцсети Facebook жестко «прошлись» по политику за слова об «оккупации» города Россией.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Крымский депутат Бальбек: Зеленский танцует диско под американскую музыку
Руслан Бальбек украина россия крым зеленский запад
Комментировать