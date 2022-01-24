Крымский депутат Бальбек: Зеленский танцует диско под американскую музыку

Симферополь, 24 января. Президент Украины Владимир Зеленский— это «танцор диско», делающий все в угоду с США и двигающийся под чужую музыку. К такому выводу пришел крымский политик, депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек.

По мнению доктора политических наук, недавние заявления экс-артиста «Квартала 95» с призывами предпринять агрессивные действия против России сделаны под диктовку Вашингтона и в угоду западным политическим элитам. Однако, считает эксперт, если сейчас Зеленского заставляют «танцевать диско», то в будущем транслируемые через бывшего комедианта высказывания могут сильно измениться.

«Зеленский — это танцор диско под музыку от американских композиторов. Старается, семь потов сходит. Сейчас ему играют быстрые и агрессивные композиции, но если что, то исполнят и похоронный марш. Найдут другого исполнителя, благо, в Киеве их хватает, только свистни», — пошутил Руслан Бальбек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский стал объектом для насмешек со стороны жителей Харькова. Пользователи соцсети Facebook жестко «прошлись» по политику за слова об «оккупации» города Россией.