Автор «Убойной силы» Кивинов объяснил, почему эпохе «литературных рабов» пришел конец

Некоторые писатели могут годами писать в стол, а их труды никогда не увидят именитые книгоиздатели. Но никогда нельзя знать наверняка, какое именно произведение может принести молниеносный успех. Писатель и сценарист сериала «Убойная сила» Андрей Кивинов за годы творческой деятельности успел стать легендой российского криминального детектива. Теперь он может поделиться интересным опытом с начинающими авторами, которые только пытаются делать первые робкие шаги навстречу мечте. Как он балансировал между правдой и вымыслом? Прибегал ли к услугам «литературных рабов» и где искал вдохновения для своих повестей? На эти и другие вопросы автор ответил в интервью ФАН.

― Как давно Вы начали писать повести, которые принесли Вам бешеную популярность в 1990-е годы? Как и когда пришла идея рассказать про будни простых оперативников и следователей?

— Это своего рода начиналось как анекдот. Я проработал в рядовом отделении полиции. Идей по написанию книги не было. Мы отправлялись на летний районный турслет. Собрались сотрудники всего РУВД. Я решил написать небольшую повесть про своих ребят, дописывал ее буквально в электричке на коленке. Тогда я просто выдумал простенький сюжет, включил байки, которые были у нас на слуху, и прочитал при всех вслух. Потом я распечатал повесть и подарил ее своим коллегам. Один из экземпляров попал случайно в издательство.

Это было непростое время, 1992 год. Тогда на книжных развалах появилось много переводной криминальной литературы. Был жуткий дефицит интересной литературы. Были в основном иностранные авторы, а отечественных почти не было. Повезло, наверное, что издатели решили сделать какую-то альтернативу. Прочитали повесть, примчали ко мне и попросили дописать до нужного объема, пообещали издать. А я не планировал этим заниматься, скорее хотел просто выпустить для своего, а не для широкого круга. Закончил в итоге четыре повести, вышла книга, которая также случайно попала на «Ленфильм». Это мне рассказывал уже актер Виктор Бычков. Он увидел на развале мою книгу, быстро принес ее в студию, прочитал Александру Алешкину и сказал: «Вот, смотри, готовые сюжеты». Тогда криминальных сериалов не было никаких. Дальше они обратились к продюсеру. С того времени все и понеслось.

― Сколько правды, а сколько вымысла было в эпизодах сериала?

― Сюжеты всех повестей выдуманы и соблюдены в традициях закона жанра. Любое настоящее раскрытие по сравнению с завязкой преступления гораздо скучнее с точки зрения восприятия зрительской или читательской аудитории. Мне кажется, это главное, что зацепило поклонников сериала, там была узнаваемая атмосфера. Человек включал сериал и буквально видел перед собой документальное кино.

Кадр из сериала «Убойная сила» /

― Какой эпизод самый любимый из Ваших написанных?

― Вы знаете, у меня 150 с лишним экранизаций. Если брать «Улицу разбитых фонарей», то там экранизировано более 25 повестей, потом я ушел из сериала, идею продолжили сценаристы. Там, наверное, были хорошие серии.

― Сейчас подрастает поколение визуалов, как им можно привить любовь и интерес к литературе, надо ли это делать?

― Это нужно делать. Наверное, с помощью традиционных способов ― фестивалей, литературных встреч, мероприятий. Книга гораздо богаче любого визуального ряда, она развивает фантазию. Читатель представляет героев так, как ему хочется, а я за зрителя уже сам все придумал. Конечно, бумажная книга умирает. Сейчас совсем маленькие тиражи. Мало находятся авторов, которые хотят сразу публиковаться в электронном формате. У нас еще пока дефицит писателей. Я уже десять лет как ушел из писательской профессии. Это и с финансовой точки зрения затратно, а выхлоп ― максимум, к сожалению, 2 000 экземпляров. Не знаю, какие тут можно давать советы.

― Некоторые считают, что лучше от простого к сложному? Например, с этим можно связать популярность комиксов у подростков.

― Есть такая тенденция, когда выходит хорошая экранизация, то сразу у книги возрастает тираж. Такая закономерность есть. Издатели выпускают под фильм книгу, тем самым возрождая у молодежи любовь к чтению. Может быть, как раз таким способом и стоит повышать любовь к литературе, хотя бы так.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

― Много ли у Вас знакомых-литераторов, которые стали невостребованными и ушли из профессии?

― Да, очень много. Но не потому что стали невостребованными, а просто из-за того, что считают бессмысленным публиковаться сейчас. Очень много пропало талантливых фантастов, которые навсегда бросили это дело.

― Не секрет, что в издательском бизнесе используется труд «литературных рабов». Как относитесь к этой ситуации?

― Это было широко распространено в книжной индустрии. В 1990 годы активно создавались проекты, иногда даже с вымышленными писателями. Не было такого человека в природе. За персонажа работало определенное количество авторов. Это, конечно, девальвировало жанр и сильно отразилось на писательской культуре. Вы представляете, первая книга «выстрелила», а потом за перо берется целый творческий коллектив и делает из проекта конвейер. Я на эту тему даже книгу написал «Продавец слов». Для создания хорошего произведения нужны эмоции, хороший материал, впечатления, переживания. Иногда на это уходят годы, на потоке это невозможно делать, если тебе не о чем писать. А издателям надо все срочно и быстренько, куй пока горячо. Поэтому, нанимают людей, которым абсолютно все равно на качество, вот они лепят что угодно, лишь бы выпустить под одной обложкой. Так было не только у нас, но и на Западе. А сейчас этого нет, потому что книг печатают мало.

― Надо ли как-то клеймить авторов, которые пользуются их услугами, выдавая это за свое творчество?

― Я не знаю. У нас даже пытались судиться и хотели добиться компенсации за обман потребителя, но ничего из этого не вышло. То же самое происходит с сериалами ― кто-то даст хороший старт, а потом уходит с проекта, передает права на реализацию. Те же «Тайны следствия», «Бандитский Петербург» ― авторы ушли, а продолжают писать сюжеты другие люди, поэтому качество проседает. Люди сами должны бороться и демонстрировать недовольство плохими рейтингами.

Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей» /

― Вы наверняка продолжаете следить за новинками и успешными авторами в криминальном жанре. Какие достойные произведения Вы бы могли посоветовать читателям?

― Я прочитал недавно французскую книжку, но автора не запомнил. К сожалению, никогда не запоминаю имена авторов. Помню, что по сюжету молодой парень нашел рукопись и присвоил ее себе. Из наших петербургских авторов я бы посоветовал Тимура Максюту. Набирающий обороты автор. Практически все его детективные произведения можно рекомендовать. Наверное, из криминального я читал совсем свежую книгу, но мне не понравилось написание, однако сама фактура была хорошей, это «Транзит смерти». Мне дали ее в рукописном виде. Речь идет о ликвидации самой кровавой банды XX века. Я очень мало читаю детективов. Люблю сборники рассказов Бернара Вербера. У меня лежит несколько книг на столе, но я тут же забываю названия книг. Есть одна антиутопия, написана около десяти лет назад. Автор писал, как люди попадали в современность без топлива и других благ современного мира. Эти события автор блестяще подал с таким непревзойденным стебом.

― В завершении интервью хотели бы услышать от Вас наставление новым и неопытным авторам, которые только начинают делать первые шаги в писательстве. Как стать популярным и не разочароваться в профессии?

― Тут один совет, как говорили классики: если ты писатель, то для этого нужно много писать. Если у вас есть потребность ― пишите. Других более эффективных рецептов нет.

Писатель и сценарист сериала «Убойная сила» Андрей Кивинов в рамках пресс-конференции на площадке Медиагруппы «Патриот» рассказал о долгом пути книг к экранизации. Ранее ФАН писал, что писателю нужно сделать очень многое. По мнению Кивинова, главной проблемой является отсутствие прямой связи между авторами и кинематографистами.