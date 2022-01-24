Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 22:15
22:05
Весь мир
Военные распустили правительство и объявили об отставке президента в Буркина-Фасо
21:49
Политика
Зеленский: Киев предпринимает необходимые меры для деэскалации обстановки в Донбассе
21:36
Весь мир
Цены на бензин в США взлетели до семилетнего максимума
21:35
Политика
На Украине назвали неожиданное направление для бегства в случае войны с Донбассом
21:33
Весь мир
Оппозиционные партии Кот-д'Ивуара осудили ЭКОВАС за санкции против Мали
21:33
Политика
Мухин и Шперов: Следующая в очереди на народные волнения — Молдавия
21:30
Политика
Захарова: Киев пожинает плоды информационной пропаганды
21:28
Политика
Российский посол Антонов назвал «несусветной ложью» слухи об эвакуации дипломатов из США
21:23
Политика
Политолог Рар указал на ключевую роль AUKUS в схватке за мировое господство
21:22
Общество
Автор «Убойной силы» Кивинов объяснил, почему эпохе «литературных рабов» пришел конец
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Автор «Убойной силы» Кивинов объяснил, почему эпохе «литературных рабов» пришел конец

Общество
Автор «Убойной силы» Кивинов объяснил, почему эпохе «литературных рабов» пришел конец
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Некоторые писатели могут годами писать в стол, а их труды никогда не увидят именитые книгоиздатели. Но никогда нельзя знать наверняка, какое именно произведение может принести молниеносный успех. Писатель и сценарист сериала «Убойная сила» Андрей Кивинов за годы творческой деятельности успел стать легендой российского криминального детектива. Теперь он может поделиться интересным опытом с начинающими авторами, которые только пытаются делать первые робкие шаги навстречу мечте. Как он балансировал между правдой и вымыслом? Прибегал ли к услугам «литературных рабов» и где искал вдохновения для своих повестей? На эти и другие вопросы автор ответил в интервью ФАН.

― Как давно Вы начали писать повести, которые принесли Вам бешеную популярность в 1990-е годы? Как и когда пришла идея рассказать про будни простых оперативников и следователей?

— Это своего рода начиналось как анекдот. Я проработал в рядовом отделении полиции. Идей по написанию книги не было. Мы отправлялись на летний районный турслет. Собрались сотрудники всего РУВД. Я решил написать небольшую повесть про своих ребят, дописывал ее буквально в электричке на коленке. Тогда я просто выдумал простенький сюжет, включил байки, которые были у нас на слуху, и прочитал при всех вслух. Потом я распечатал повесть и подарил ее своим коллегам. Один из экземпляров попал случайно в издательство.

Это было непростое время, 1992 год. Тогда на книжных развалах появилось много переводной криминальной литературы. Был жуткий дефицит интересной литературы. Были в основном иностранные авторы, а отечественных почти не было. Повезло, наверное, что издатели решили сделать какую-то альтернативу. Прочитали повесть, примчали ко мне и попросили дописать до нужного объема, пообещали издать. А я не планировал этим заниматься, скорее хотел просто выпустить для своего, а не для широкого круга. Закончил в итоге четыре повести, вышла книга, которая также случайно попала на «Ленфильм». Это мне рассказывал уже актер Виктор Бычков. Он увидел на развале мою книгу, быстро принес ее в студию, прочитал Александру Алешкину и сказал: «Вот, смотри, готовые сюжеты». Тогда криминальных сериалов не было никаких. Дальше они обратились к продюсеру. С того времени все и понеслось.

― Сколько правды, а сколько вымысла было в эпизодах сериала?

― Сюжеты всех повестей выдуманы и соблюдены в традициях закона жанра. Любое настоящее раскрытие по сравнению с завязкой преступления гораздо скучнее с точки зрения восприятия зрительской или читательской аудитории. Мне кажется, это главное, что зацепило поклонников сериала, там была узнаваемая атмосфера. Человек включал сериал и буквально видел перед собой документальное кино.

Автор «Убойной силы» Кивинов объяснил, почему эпохе «литературных рабов» пришел конец
Кадр из сериала «Убойная сила» /

― Какой эпизод самый любимый из Ваших написанных?

― Вы знаете, у меня 150 с лишним экранизаций. Если брать «Улицу разбитых фонарей», то там экранизировано более 25 повестей, потом я ушел из сериала, идею продолжили сценаристы. Там, наверное, были хорошие серии.

― Сейчас подрастает поколение визуалов, как им можно привить любовь и интерес к литературе, надо ли это делать?

― Это нужно делать. Наверное, с помощью традиционных способов ― фестивалей, литературных встреч, мероприятий. Книга гораздо богаче любого визуального ряда, она развивает фантазию. Читатель представляет героев так, как ему хочется, а я за зрителя уже сам все придумал. Конечно, бумажная книга умирает. Сейчас совсем маленькие тиражи. Мало находятся авторов, которые хотят сразу публиковаться в электронном формате. У нас еще пока дефицит писателей. Я уже десять лет как ушел из писательской профессии. Это и с финансовой точки зрения затратно, а выхлоп ― максимум, к сожалению, 2 000 экземпляров. Не знаю, какие тут можно давать советы.

― Некоторые считают, что лучше от простого к сложному? Например, с этим можно связать популярность комиксов у подростков.

― Есть такая тенденция, когда выходит хорошая экранизация, то сразу у книги возрастает тираж. Такая закономерность есть. Издатели выпускают под фильм книгу, тем самым возрождая у молодежи любовь к чтению. Может быть, как раз таким способом и стоит повышать любовь к литературе, хотя бы так.

Автор «Убойной силы» Кивинов объяснил, почему эпохе «литературных рабов» пришел конец
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

― Много ли у Вас знакомых-литераторов, которые стали невостребованными и ушли из профессии?

― Да, очень много. Но не потому что стали невостребованными, а просто из-за того, что считают бессмысленным публиковаться сейчас. Очень много пропало талантливых фантастов, которые навсегда бросили это дело.

― Не секрет, что в издательском бизнесе используется труд «литературных рабов». Как относитесь к этой ситуации?

― Это было широко распространено в книжной индустрии. В 1990 годы активно создавались проекты, иногда даже с вымышленными писателями. Не было такого человека в природе. За персонажа работало определенное количество авторов. Это, конечно, девальвировало жанр и сильно отразилось на писательской культуре. Вы представляете, первая книга «выстрелила», а потом за перо берется целый творческий коллектив и делает из проекта конвейер. Я на эту тему даже книгу написал «Продавец слов». Для создания хорошего произведения нужны эмоции, хороший материал, впечатления, переживания. Иногда на это уходят годы, на потоке это невозможно делать, если тебе не о чем писать. А издателям надо все срочно и быстренько, куй пока горячо. Поэтому, нанимают людей, которым абсолютно все равно на качество, вот они лепят что угодно, лишь бы выпустить под одной обложкой. Так было не только у нас, но и на Западе. А сейчас этого нет, потому что книг печатают мало.

Надо ли как-то клеймить авторов, которые пользуются их услугами, выдавая это за свое творчество?

― Я не знаю. У нас даже пытались судиться и хотели добиться компенсации за обман потребителя, но ничего из этого не вышло. То же самое происходит с сериалами ― кто-то даст хороший старт, а потом уходит с проекта, передает права на реализацию. Те же «Тайны следствия», «Бандитский Петербург» ― авторы ушли, а продолжают писать сюжеты другие люди, поэтому качество проседает. Люди сами должны бороться и демонстрировать недовольство плохими рейтингами.

Автор «Убойной силы» Кивинов объяснил, почему эпохе «литературных рабов» пришел конец
Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей» /

― Вы наверняка продолжаете следить за новинками и успешными авторами в криминальном жанре. Какие достойные произведения Вы бы могли посоветовать читателям?

― Я прочитал недавно французскую книжку, но автора не запомнил. К сожалению, никогда не запоминаю имена авторов. Помню, что по сюжету молодой парень нашел рукопись и присвоил ее себе. Из наших петербургских авторов я бы посоветовал Тимура Максюту. Набирающий обороты автор. Практически все его детективные произведения можно рекомендовать. Наверное, из криминального я читал совсем свежую книгу, но мне не понравилось написание, однако сама фактура была хорошей, это «Транзит смерти». Мне дали ее в рукописном виде. Речь идет о ликвидации самой кровавой банды XX века. Я очень мало читаю детективов. Люблю сборники рассказов Бернара Вербера. У меня лежит несколько книг на столе, но я тут же забываю названия книг. Есть одна антиутопия, написана около десяти лет назад. Автор писал, как люди попадали в современность без топлива и других благ современного мира. Эти события автор блестяще подал с таким непревзойденным стебом.

― В завершении интервью хотели бы услышать от Вас наставление новым и неопытным авторам, которые только начинают делать первые шаги в писательстве. Как стать популярным и не разочароваться в профессии?

― Тут один совет, как говорили классики: если ты писатель, то для этого нужно много писать. Если у вас есть потребность ― пишите. Других более эффективных рецептов нет.

Писатель и сценарист сериала «Убойная сила» Андрей Кивинов в рамках пресс-конференции на площадке Медиагруппы «Патриот» рассказал о долгом пути книг к экранизации. Ранее ФАН писал, что писателю нужно сделать очень многое. По мнению Кивинова, главной проблемой является отсутствие прямой связи между авторами и кинематографистами.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Автор «Убойной силы» Кивинов объяснил, почему эпохе «литературных рабов» пришел конец
литература писатель улицы разбитых фонарей книгоиздание убойная сила андрей кивинов
Комментировать