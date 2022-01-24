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Фанаты петербургского «Зенита» считают незаконным введение Fan ID на матчах РПЛ

Спорт
Фанаты петербургского «Зенита» считают незаконным введение Fan ID на матчах РПЛ
Невские Новости  /  Екатерина Богданова

Санкт-Петербург, 24 января. Фанаты «Зенита» усомнились в правомерности закона о введении паспортов болельщика (Fan ID) на матчах чемпионата России по футболу.

Фанатское объединение «Зенита» под названием «Ландскрона» представило на своем официальном сайте правовой анализ поправок к закону о введении Fan ID. Болельщики считают, что нововведения являются «непрозрачными, репрессивными и избыточными», а чиновники вправе запретить посещать матчи РПЛ при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и непосредственного участия.

«Мы убеждены, что положения п. 1 ч. 4 ст. 20.6 Закона о спорте не отвечают вытекающим из Конституции Российской Федерации требованиям определенности и недвусмысленности правовой нормы, что противоречит статьям 19, 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Ранее фанаты «Ростова» объявили об отказе от посещения матчей РПЛ. Текст заявления был опубликован в группе поклонников желто-синих в социальной сети «ВКонтакте».

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футбол Зенит фанаты fan id рпл
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