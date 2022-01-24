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Вдова Александра Градского скрывает свой настоящий возраст

  /   Обновлено: 24 января 2022 17:36
Шоу-бизнес
Вдова Александра Градского скрывает свой настоящий возраст
кадр из фильма «Два отца и два сына»

Москва, 24 января. Журналисты выяснили, что вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко скрывает многие факты из своей биографии.

По официальной версии, Коташенко родилась в Киеве 22 ноября 1984 года. Но на самом деле супруга мэтра появилась на свет в 1980 году в Житомире. Таблоиды писали, что вдова имеет дипломы юриста и актрисы. Однако высшего юридического образования у Коташенко нет — она окончила только Черниговский юридический техникум.

Исполнитель хита «Как молоды мы были» был человеком прижимистым и обеспечивал жену только всем необходимым. В ее распоряжении оказалась однокомнатная квартира в Московской области и автомобиль Lexus RX350 2011 года выпуска, купленный в 2014 году.

Домработница Градского характеризовала ее как тихую и замкнутую женщину. Коташенко не работала — занималась воспитанием сыновей, возила их на спортивные секции, а сама посещала бассейн. В последние годы супруги жили отдельно — артист в Москве, а жена с детьми в загородном доме, сообщает kp.ru.

Журналисты также выяснили, что Коташенко продавала свои вещи на «Авито». В общей сложности она выручила за все лоты порядка 120 тысяч рублей.

Ранее адвокат Сергей Узденский заявил, что брак Градского с молодой женой могут признать фиктивным. По его словам, есть основание оспорить законность их союза.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вдова Александра Градского скрывает свой настоящий возраст
актриса градский коташенко
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