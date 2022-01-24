Вдова Александра Градского скрывает свой настоящий возраст

Москва, 24 января. Журналисты выяснили, что вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко скрывает многие факты из своей биографии.

По официальной версии, Коташенко родилась в Киеве 22 ноября 1984 года. Но на самом деле супруга мэтра появилась на свет в 1980 году в Житомире. Таблоиды писали, что вдова имеет дипломы юриста и актрисы. Однако высшего юридического образования у Коташенко нет — она окончила только Черниговский юридический техникум.

Исполнитель хита «Как молоды мы были» был человеком прижимистым и обеспечивал жену только всем необходимым. В ее распоряжении оказалась однокомнатная квартира в Московской области и автомобиль Lexus RX350 2011 года выпуска, купленный в 2014 году.

Домработница Градского характеризовала ее как тихую и замкнутую женщину. Коташенко не работала — занималась воспитанием сыновей, возила их на спортивные секции, а сама посещала бассейн. В последние годы супруги жили отдельно — артист в Москве, а жена с детьми в загородном доме, сообщает kp.ru.

Журналисты также выяснили, что Коташенко продавала свои вещи на «Авито». В общей сложности она выручила за все лоты порядка 120 тысяч рублей.

Ранее адвокат Сергей Узденский заявил, что брак Градского с молодой женой могут признать фиктивным. По его словам, есть основание оспорить законность их союза.