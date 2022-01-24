MW: истребители Су-30СМ существенно превосходят американские F-35

Вашингтон, 24 января. Российский истребитель Су-30СМ по своим боевым качествам существенно превосходит самолеты западного производства, в том числе американские F-35.

Тяжелые истребители Су-30СМ ВКС РФ являются самыми опасными боевыми самолетами в Европе, пишут аналитики американского издания Military Watch (MW). Пересказ их публикации предоставлен изданием «ПолитРоссия».

«Су-30СМ может использовать самые дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух» на европейском континенте — Р-37M», — назвали главное преимущество российского самолета авторы статьи.

Истребители Су-30СМ могут вести огонь по противнику с дистанции до 400 километров и отличаются высочайшей маневренностью за счет двигателей с управляемым вектором тяги. Американские F-35 таких возможностей лишены. Амбициозный проект российских авиационных конструкторов превзошел всех западных конкурентов и пользуется огромным спросом на мировом оружейном рынке, резюмировали эксперты MW.

Ранее стало известно, что эскадрилья истребителей Су-30СМ2 усилит оборону Калининградской области. О способности боевой авиации ВКС РФ наводить ужас на пилотов вероятного противника сообщал телеканал «360».