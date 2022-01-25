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«Он — катастрофа! Мне это нравится»: режиссер Войтинский об актере Петрове

Шоу-бизнес
«Он — катастрофа! Мне это нравится»: режиссер Войтинский об актере Петрове
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Российский актер театра и кино, двукратный лауреат премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль в кино и за лучшую мужскую роль на телевидении Александр Петров сегодня празднует свой 33-й день рождения. В беседе с ФАН именинника поздравил кинорежиссер, продюсер, композитор, основатель группы «Звери» Александр Войтинский.

Собеседник поделился своими впечатлениями от работы с артистом на съемках сериала «Метод 2».

«Находиться с ним на площадке — всегда праздник. Он очень легкий, общительный, понятный, прямой, открытый. Актеры обычно — люди сложные. При этом он же и катастрофа! Есть такие актеры, которые доверяют режиссерам, а есть те, которые сами видят свою роль, проживают своих персонажей, начинают за них бороться. Перевоплощаются с лихвой. Это порождает конфликт, но конструктивный: я возражаю, он доказывает, находим третье решение. Работая с Сашей, можно быть уверенным, что не удастся снять то, что запланировано. Все будет иначе. Нужно пораньше начать с ним все обсуждать, пока он гримируется. Его сцена будет переписана. Нужно звать остальных актеров, чтобы успеть отрепетировать. Мне это очень нравится. Он полноправный соавтор, который до предела докручивает ручки яркости своей роли. На мой взгляд, фильм от этого всегда выигрывает», — рассказал режиссер.

Он — катастрофа! Мне это нравится: режиссер Войтинский об актере Петрове
Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Александр Войтинский также припомнил один из типичных, по его словам, случаев в работе с Александром Петровым.

«Была одна очень сложная сцена, когда он срывал с себя маску и очень жестоко вел себя с женой. Из полутора часов, что мы могли находиться на нужной площадке, час двадцать мы потратили на обсуждения, споры, идеи. Директор просто поседел: время выходит, мы срываем съемки. Потом мы выходим в кадр и с одного дубля снимаем эту сцену», — поведал собеседник ФАН.

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Оставаться таким же. Не «мудреть», не взрослеть. Так же гореть, не угасая. Я в него верю. Мне кажется, его обожают все зрители», — подытожил продюсер.

Он — катастрофа! Мне это нравится: режиссер Войтинский об актере Петрове
Кадр из сериала «Метод - 2» /

Ранее актер Владимир Симонов через ФАН поздравил с днем рождения писателя Сергея Минаева. Артист также признался, что не смотрит картины со своим участием.

Он — катастрофа! Мне это нравится: режиссер Войтинский об актере Петрове
Федеральное агентство новостей /

Он — катастрофа! Мне это нравится: режиссер Войтинский об актере Петрове
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Шоу-бизнес / «Он — катастрофа! Мне это нравится»: режиссер Войтинский об актере Петрове
петров войтинский
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