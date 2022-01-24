Спикер парламента Ливии озвучил условие для выдвижения на пост премьер-министра

Тобрук, 24 января. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех в ходе сегодняшней сессии парламента озвучил условие для выдвижения на пост премьер-министра. По его словам, тот, кто намерен баллотироваться на должность главы переходного правительства, должен снять свою кандидатуру с президентских выборов.

В понедельник депутаты провели заседание, в рамках которого обсудили формирование нового кабмина. На прошлой неделе Салех объявил, что срок полномочий Правительства национального единства (ПНЕ) под руководством Абд аль-Хамида Дабибы истек 24 декабря 2021 года. Его кабинет больше не может выполнять обязанности.

«Мы не принимаем никаких аргументов в пользу продолжения мандата», — сказал Агила Салех на сегодняшнем заседании.

Спикер предложил избрать исполнительную власть взамен потерявшему легитимность кабмину. Вопрос, по его словам, является приоритетным, из-за необходимости решения насущных проблем граждан.

В ближайшие дни Палата представителей займется приемом заявок от кандидатов на пост премьер-министра. Регистрация стартует 25 января. Салех подтвердил, что созданы условия для выдвижения любого кандидата на пост премьер-министра.