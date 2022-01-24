Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 22:15
22:15
Политика
Киевский политолог Грановский: Украину ждет страшное унижение от Запада
22:05
Весь мир
Военные распустили правительство и объявили об отставке президента в Буркина-Фасо
21:49
Политика
Зеленский: Киев предпринимает необходимые меры для деэскалации обстановки в Донбассе
21:36
Весь мир
Цены на бензин в США взлетели до семилетнего максимума
21:35
Политика
На Украине назвали неожиданное направление для бегства в случае войны с Донбассом
21:33
Весь мир
Оппозиционные партии Кот-д'Ивуара осудили ЭКОВАС за санкции против Мали
21:33
Политика
Мухин и Шперов: Следующая в очереди на народные волнения — Молдавия
21:30
Политика
Захарова: Киев пожинает плоды информационной пропаганды
21:28
Политика
Российский посол Антонов назвал «несусветной ложью» слухи об эвакуации дипломатов из США
21:23
Политика
Политолог Рар указал на ключевую роль AUKUS в схватке за мировое господство
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Цены на бензин в США взлетели до семилетнего максимума

Весь мир
Цены на бензин в США взлетели до семилетнего максимума
Global Look Press  /  Xinhua / Xinhua

Вашингтон, 24 декабря. Средняя стоимость бензина сорта Regular в США выросла за последние две недели на один цент и достигла 3,4 доллара за галлон. Об этом сообщает отраслевое агентство Lundberg Survey.

По ожиданиям его аналитика Трилби Лундберга, цены на заправках продолжат расти из-за роста стоимости сырой нефти, который происходит на фоне острого энергетического кризиса, затронувшего большинство стран мира.

Сообщается, что средняя стоимость топлива выросла за года на 95 центов. При этом самые высокие цены на бензин наблюдаются в районе залива Сан-Франциско в Калифорнии, где стоимость галлона доходит до 4,74 доллара. Минимальная же цена — 2,86 доллара за галлон — в настоящее время фиксируется в Хьюстоне.

Согласно опросу, средняя цена дизельного топлива также выросла на 6 центов и составляет 3,70 доллара за галлон.

Необходимо отметить, что стоимость бензина для США является не только экономическим, но и политическим показателем. Считается, что президент, допустивший слишком сильный рост цен на топливо, теряет шансы переизбраться на второй срок. А нынешние цены являются максимальными с 2014 года, когда стоимость нефти марки Brent превышала 100 долларов за баррель.

В надежде стабилизировать растущие цены на «черное золото», в конце ноября прошлого года президент Байден распорядился направить на рынок 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва США. Этот шаг, однако, не смог сбить повышательный тренд, и мировая цена на нефть продолжила свой рост.

Возможно сама по себе стоимость бензина была бы не так заметна для американцев, однако высокие цены на топливо наложились на общее повышение цен из-за высокой инфляции, значение которой достигло 7%, вплотную подобравшись к 40-летнему максимуму. Однако, если в 80-х у администрации Рейгана были в наличии инструменты для сдерживания роста цен в виде возможности регулирования ключевой ставки, то нынешняя администрация их практически лишена.

В современных реалиях даже разговоры о повышении ключевой ставки вызывают вой среди руководства закредитованных по самую макушку американских предприятий. Реальное же повышение с нынешнего околонулевого уровня, приведет к массовому банкротству «корпораций-зомби», которые имеют возможность продолжать свою деятельность только за счет постоянного перекредитования дешевыми деньгами от ФРС. В случае даже минимального повышения ставки, тысячи таких компаний будут неспособны продолжать обслуживать свои долги и в США начнется волна банкротств, что неминуемо приведет к краху долгового и фондового рынков и спровоцирует экономическую катастрофу мирового масштаба.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Цены на бензин в США взлетели до семилетнего максимума
сша цены на бензин
Комментировать