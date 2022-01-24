Цены на бензин в США взлетели до семилетнего максимума

Вашингтон, 24 декабря. Средняя стоимость бензина сорта Regular в США выросла за последние две недели на один цент и достигла 3,4 доллара за галлон. Об этом сообщает отраслевое агентство Lundberg Survey.

По ожиданиям его аналитика Трилби Лундберга, цены на заправках продолжат расти из-за роста стоимости сырой нефти, который происходит на фоне острого энергетического кризиса, затронувшего большинство стран мира.

Сообщается, что средняя стоимость топлива выросла за года на 95 центов. При этом самые высокие цены на бензин наблюдаются в районе залива Сан-Франциско в Калифорнии, где стоимость галлона доходит до 4,74 доллара. Минимальная же цена — 2,86 доллара за галлон — в настоящее время фиксируется в Хьюстоне.

Our gas prices are $3.20 a gallon...used to be $1.99 under Trump...groceries have doubled in price and that's if there is any food on the shelves..most the time shelves are bare...biden has the highest Inflation ever! He is destroying the USA #CancelStudentDebt — BMountains (@BMountains4) January 24, 2022

Согласно опросу, средняя цена дизельного топлива также выросла на 6 центов и составляет 3,70 доллара за галлон.

Необходимо отметить, что стоимость бензина для США является не только экономическим, но и политическим показателем. Считается, что президент, допустивший слишком сильный рост цен на топливо, теряет шансы переизбраться на второй срок. А нынешние цены являются максимальными с 2014 года, когда стоимость нефти марки Brent превышала 100 долларов за баррель.

В надежде стабилизировать растущие цены на «черное золото», в конце ноября прошлого года президент Байден распорядился направить на рынок 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва США. Этот шаг, однако, не смог сбить повышательный тренд, и мировая цена на нефть продолжила свой рост.

Возможно сама по себе стоимость бензина была бы не так заметна для американцев, однако высокие цены на топливо наложились на общее повышение цен из-за высокой инфляции, значение которой достигло 7%, вплотную подобравшись к 40-летнему максимуму. Однако, если в 80-х у администрации Рейгана были в наличии инструменты для сдерживания роста цен в виде возможности регулирования ключевой ставки, то нынешняя администрация их практически лишена.

RECORD INFLATION ????



RECORD GAS PRICES ????



RECORD FOOD PRICES ????



RECORD CRIME ????



RECORD ILLEGAL CROSSINGS ???? — SAVE AMERICA ???????? ???? (@JonnyJFivee) January 24, 2022

В современных реалиях даже разговоры о повышении ключевой ставки вызывают вой среди руководства закредитованных по самую макушку американских предприятий. Реальное же повышение с нынешнего околонулевого уровня, приведет к массовому банкротству «корпораций-зомби», которые имеют возможность продолжать свою деятельность только за счет постоянного перекредитования дешевыми деньгами от ФРС. В случае даже минимального повышения ставки, тысячи таких компаний будут неспособны продолжать обслуживать свои долги и в США начнется волна банкротств, что неминуемо приведет к краху долгового и фондового рынков и спровоцирует экономическую катастрофу мирового масштаба.