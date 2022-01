Цены на бензин в США взлетели до семилетнего максимума

Вашингтон, 24 декабря. Средняя стоимость бензина сорта Regular в США выросла за последние две недели на один цент и достигла 3,4 доллара за галлон. Об этом сообщает отраслевое агентство Lundberg Survey.

По ожиданиям его аналитика Трилби Лундберга, цены на заправках продолжат расти из-за роста стоимости сырой нефти, который происходит на фоне острого энергетического кризиса, затронувшего большинство стран мира.

Сообщается, что средняя стоимость топлива выросла за года на 95 центов. При этом самые высокие цены на бензин наблюдаются в районе залива Сан-Франциско в Калифорнии, где стоимость галлона доходит до 4,74 доллара. Минимальная же цена — 2,86 доллара за галлон — в настоящее время фиксируется в Хьюстоне.

