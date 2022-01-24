Bild: группа дипломатов из Восточной Европы устроила драку в одном из ресторанов Берлина

Берлин, 24 января. Группа посетителей ресторана в Берлине устроила драку, в ходе которой пострадали четыре человека. Как сообщает таблоид Bild, среди дебоширов могли оказаться дипломаты из Восточной Европы.

По словам хозяина заведения, драка завязалась внутри большой компании, в которой были как мужчины, так и женщины. В какой-то момент среди участников застолья вспыхнула ссора — люди вышли на улицу и перед дверями ресторана устроили потасовку. По итогам инцидента двое мужчин и одна женщина отправились в больницу.

«Они все пили вместе. Там также были дипломаты из Восточной Европы. На самом деле, хорошие люди», — рассказал журналистам Bild ресторатор.

Ранее в городе Кенигс-Вустерхаузен к югу от Берлина в одном жилом доме были обнаружены тела пяти человек. Полиция подозревает, что речь может идти об убийстве.