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Центробанк РФ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке

  /   Обновлено: 24 января 2022 17:27
Экономика
Центробанк РФ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 января. Банк России с 24 января приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила, сообщает «Интерфакс».

Регулятор принял такое решение для повышения предсказуемости действий властей и уменьшения волатильности финансовых рынков. После изменения ситуации на финансовых рынках покупка иностранной валюты возобновится.

ЦБ принял меры для сохранения финансовой стабильности после обвала курса рубля к евро и доллару на сегодняшних торгах на Московской бирже. Впервые с ноября 2020 года стоимость доллара достигла более 79 рублей, а евро подорожал до 89,74 рубля впервые с июня 2021 года.

Нацвалюта стала дешеветь по отношению к евро и доллару в связи с ухудшением геополитической ситуации. Страны НАТО начали переброску сил в Восточную Европу, делая громкие заявления по поводу обеспокоенности ситуацией на Украине.

В ноябре и декабре россияне продемонстрировали рекордно низкий уровень покупки зарубежной валюты.

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