День Соборности Украины: память о реальном исторически значимом событии или выдуманный праздник?

На Украине отметили День соборности — дату, вроде бы «символизирующую объединение украинских земель», но в реальности, как считают эксперты, ставшую праздником попыток отречься от советского прошлого. Впрочем, сами украинские граждане неохотно участвуют в таких шоу, считает корреспондент ФАН в Киеве. Напомним, мнение киевского корреспондента ФАН может не совпадать с позицией редакции.

День соборности Украины обычно ассоциируется с «живой цепью единения», которую здесь именуют «ланцюг». Раньше в этот день киевляне, держа украинские флаги, выстраивались вдоль моста Патона, символически соединяя два берега столицы. Увы, в этом году это было бы опасно — недавно одну из архитектурных колонн на мосту Патона демонтировали из-за плохого технического состояния. Теперь в Киеве мост Патона — иллюстрация общего состояния города, от него часто отваливаются огромные куски бетона, железа, арматуры и падают в Днепр.

Так что любителям соборности пришлось растянуть флаг Украины длиной в полкилометра в центре Киева. Они выстроились в живую цепь и держали в руках огромное полотно, больше напоминавшее просто широкую ленту. Демонстрация протянулась от Софийской до Михайловской площади, участники приветливо зазывали в свои ряды случайных прохожих. Прохожие вежливо уклонялись и шли дальше. В этот день в Киеве было солнечно, но холодно, дул сильный ветер, и мало кому хотелось бесплатно мерзнуть из-за «соборности».

Федеральное агентство новостей /

Как обычно на Украине, не обошлось и без траура. По Крещатику прошло шествие в память о погибших на Майдане в 2014-м — с фотографиями, цветами и свечками. По наблюдениям ФАН, наряду с трауром «соборность» подразумевала также стандартный культмассовый набор: конкурсы на самый креативный рисунок на лице, на лучшее видеопоздравление, на лучшее фото «семейной живой цепи соборности» и так далее.

В Днепре (бывшем Днепропетровске) праздник отметили бесплатной раздачей тысячи экземпляров Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР). Но веселее всего было в Запорожье — на Площади героев устроили флешмоб, выстроив из присутствующих число «102» (это событие произошло в 1919 году, 102-я годовщина) и опубликовав видео в соцсетях. Но главное — в День соборности в Запорожье приехал президент Украины Владимир Зеленский, чтобы заодно открыть Запорожский мостовой переход, строившийся 18 лет.

Зеленский объявил, что новый Запорожский мостовой переход — это проект из двух мостов и автострады, задуманный еще при СССР. Строительство мостов и дороги началось в 2004-м и никак не могло закончиться. В итоге в 2020-м закончить объект поручили турецкой компании, и за 1,5 года и 12 млрд гривен все каким-то чудом удалось завершить.

По случаю такого праздника Зеленский не смог удержаться и поучаствовал во флешмобе «Живая цепь». На новом мосту более 1500 человек, в их числе украинский президент, взялись за руки и «соединили» берега Днепра, что должно было символизировать соборность Украины. Все светились от гордости, а о сроках возведения моста старались не вспоминать.

В этот же день серьезно оконфузился ближайший соратник президента — депутат партии «Слуга народа» Николай Тищенко. Он поздравил украинцев так:

«С Днем соборности Украины! Мы единое, сильное и независимое государство, от Киева до Закарпатья! Продолжаем сшивать Украину вместе».

Тем самым Тищенко возможно показал, что считает Украиной только ее правобережную часть.

Федеральное агентство новостей /

Самый первый «ланцюг» украинцы создали в 1990-м — тогда «живая цепь» из 450 тысяч человек связала Ивано-Франковск, Львов и Киев. Официально же День соборности учредил президент Украины Леонид Кучма в 1999-м. В декабре 2011-го президент Украины Виктор Янукович объединил День соборности с Днем свободы, а в 2014-м президент Петр Порошенко их снова разделил.

Акт объединения УНР и ЗУНР провозгласили в Киеве на Софийской площади 22 января 1919-го. В документе говорилось о соединении разрозненных частей единой страны — ЗУНР (Галичина, Буковина, Венгерская Русь) с Надднепрянской Большой Украиной. После этого состоялся молебен и парад украинских войск. Правда, историки признают — «Акт Злуки» (акт воссоединения) носил чисто декларативный характер — реального объединения разных частей Украины не произошло. Ирония и в том, что прямо в день подписания акта УНР начала эвакуацию из Киева, а ЗУНР уже не контролировала Западную Украину.

Зато мифическая «соборность» теперь дает украинским националистам возможность помечтать о «великой Украине». Ведь госграница УНР на 22 января 1918-го была куда длиннее современной. В состав УНР номинально входили «украинские этнические земли»: Кубань, Ставрополье, Черноморщина, Восточная Слобожанщина, Стародубщина (сейчас все это регионы России), Берестейщина и Гомельщина (Белоруссия), Холмщина, Подляшье, Надсанье, Северная Лемковщина (Польша), Южная Лемковщина (Словакия), Мармарощина и Южная Буковина (Румыния) и Приднестровье.

Федеральное агентство новостей /

Как отметил киевский публицист Дмитрий Спивак, соборность Украины состоялась не благодаря, а вопреки тогдашним «отцам нации», которые «рвали страну на куски, не понимая, что хотят построить».

«В акте соборности сначала галичане подставили надднепрянцев, втихаря предложив Европе создать собственное государство под эгидой Лиги Наций. А потом уже [глава директории Украинской Народной Республики в 1919–1920 годах Симон] Петлюра подтвердил право поляков владеть галицкими землями — в обмен на возможность переехать в Варшаву. Даже в краткий миг единения обе стороны понятия не имели, чего они хотят и какую страну собираются строить, — отметил Спивак. — По злой иронии судьбы соборность Украины состоялась не благодаря, а вопреки усилиям этих жалких людей. Даже на Парижской мирной конференции они умудрились переругаться между собой и бегали с диаметрально противоположными проектами, уверяя, что именно они и представляют истинную Украину. А уже через 11 месяцев они официально «расторгли» отношения».

Публицист отметил — украинцев постепенно приучили жить в атмосфере лозунгов, дат и мифов.

«Все эти годы нас призывают объединяться ради победы над врагом, не важно каким — будь то коррупция, гололед или «внешняя агрессия». А призывают те, кто ранее возглавлял эту самую коррупцию и не предотвратил гололед. Мы просто сотканы из противоречий. Мы хотим демократии и свободы, но постоянно ждем очередного мессию и надеемся на «железную руку», аплодируя цензуре и наступлению на наши свободы, — отметил Спивак. — Мы придумываем и отмечаем какие-то даты, живем в атмосфере мифов о нашем прошлом. Иногда это выглядит парадоксально. Так, мы широко отмечаем День соборности и единства, но абсолютно уверены, что в Донбассе живут враги. Да, у нас разное восприятие и разные гуманитарные ценности. Но вместо нахождения общности, именно эти противоречия используют политики, ведя страну к гуманитарному расколу и агрессии. И где же тут единство? Что мы тогда празднуем и чем гордимся?»

Спивак напомнил — любая власть на Украине говорит про государственную независимость, при этом постоянно рассчитывая на очередные кредиты или оружие с Запада и принимая унизительные для себя условия.

«Мы даже не отдаем себе отчет, в какую кабалу и зависимость от внешних вызовов мы попадаем. Государственной независимости не бывает, пока ты слаб и уязвим, погряз в коррупции, бюрократии и бедности миллионов. Теневая, слабая экономика, отсутствие социальной и гуманитарной политики превратили государство в объект геополитики, где нами играют и за нас принимают решения. Мы отмечаем День гимна, не зная его слов и авторов, и День местного самоуправления, понятия не имея, как оно должно функционировать. Мы пафосно отмечаем День морского флота, не имея самого флота и уничтожая судостроительную отрасль. Так кому нужны эти мифы и праздничные даты? Флешмоб не может создать реального ощущения причастности к нерушимости государственных символов. Это, скорее, иллюзия», — заключил Спивак.

В целом нынешний День соборности только внешне выглядит объединяющим праздником, убедился корреспондент ФАН. Похоже, большинство украинцев просто не понимают, что именно нужно отмечать в этот день и чем гордиться. Скорее, эта дата попадает в один ряд с «рекордами», которыми Украина в последние годы пугает и удивляет мир — самый большой вареник, самая большая вышиванка, рекордная шаурма и прочее. Все эти эрзац-достижения предлагаются людям, привыкшим гордиться успехами своей страны в момент, когда гордиться уже давно нечем. И в этом смысле День соборности занимает достойное место среди других аналогичных праздников.