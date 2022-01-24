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The Guardian: власти Украины сами отказались от разрешения кризиса в Донбассе

Политика
The Guardian: власти Украины сами отказались от разрешения кризиса в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Лондон, 24 января. Руководство Украины само отказалось от единственного компромиссного решения кризиса в Донбассе, заблокировав реализацию минских договоренностей, заявил обозреватель Саймон Дженкинс в статье для The Guardian.

По словам эксперта, соблюдение указанных соглашений по стабилизации ситуации в регионе могло бы остановить конфликт интересов, который возник между западными странами, Украиной и Россией. Но киевские власти решили выбрать другой вариант.

«Любой здравомыслящий наблюдатель видит в Минских соглашениях практичный и справедливый выход из кризиса. Он был в основном заблокирован киевским режимом, который давно опасается пророссийских настроений Донбасса и сопротивляется его "самостоятельному правлению"», — написал журналист.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия обеспокоена подготовкой ВСУ к наступлению в Донбассе. По его словам, Украина стягивает тяжелую боевую технику к линии соприкосновения в регионе.

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украина донбасс минские соглашения
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