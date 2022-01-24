Хуан Гуайдо призвал венесуэльскую оппозицию к протестам в феврале

Каракас, 24 января. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на мирные акции протеста 12 февраля против президента Николаса Мадуро. Об этом политик сообщил в ходе выступления на мероприятии, посвященном годовщине завершения военной диктатуры 1958 года.

Оппозиционер и ранее призывал к массовым протестам, многие из которых привели к смерти людей.

A pesar de las amenazas, y sin esperar buena fe de un dictador, ratifico la necesidad de una solución.



Recuperar la democracia y proteger a los más vulnerables es la prioridad pic.twitter.com/ENTGCi29ch — Juan Guaidó (@jguaido) January 24, 2022

Гуайдо отметил, что переизбрание Мадуро в 2018 году было нечестным, призвав своих сторонников объединиться. Данное сообщение было сделано на фоне подготовки фрагментированной оппозиции к новым президентским выбором.

Хотя противники правительства Мадуро потерпели сокрушительное поражение на региональных выборах, победа оппозиционера Серхио Гарридо в повторном голосовании на должность губернатора штата Баринас стала символическим событием.

Федеральное агентство новостей /

Гуайдо подчеркнул, что оппозиционные партии должны немедленно объединиться для подготовки к президентским выборам, запланированным на 2024 год.

«Мы должны начать организацию уже сейчас, ведь речь идет о голосовании за главу государства», — отметил лидер сопротивления.

Десятки западных стран изначально поддерживали Хуана Гуайдо в качестве лидера Венесуэла, однако после законодательных выборов 2021 года ряд государств — членов ЕС начал рассматривать его лишь как лидера оппозиции.