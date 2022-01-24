Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 19:13
19:13
Экономика
«Газпром»: запасы голубого топлива в ПХГ Украины и ЕС находятся на исторически низком уровне
19:13
Шоу-бизнес
Сын Синди Кроуфорд встречается с экс-избранницей Бруклина Бекхэма
19:10
Происшествия
ФАН публикует видео с частично разрушенным детским садом на Кубани
19:07
Происшествия
Следователи изучат опубликованные в Telegram версии убийства депутата Крымшамхалова
19:03
Шоу-бизнес
Макеева заблокировала бывшую жену Малькова из-за ночных переписок экс-супругов
19:02
Общество
Белорусский блогер Роман Протасевич сообщил об окончании домашнего ареста
19:02
Политика
Читатели Le Figaro: США усугубляют ситуацию на Украине эвакуацией дипломатов из Киева
19:01
Армия
Корабли ВМФ РФ вышли на учения в назначенные районы Балтийского моря
19:00
Политика
Британский премьер Джонсон предупредил о возможном превращении Украины в «новую Чечню»
19:00
Весь мир
Борьба за власть: как дело о махинациях при военных закупках используется противниками Нетаньяху
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Хуан Гуайдо призвал венесуэльскую оппозицию к протестам в феврале

Весь мир
Хуан Гуайдо призвал венесуэльскую оппозицию к протестам в феврале
Global Look Press  /  Jesus Vargas/dpa

Каракас, 24 января. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на мирные акции протеста 12 февраля против президента Николаса Мадуро. Об этом политик сообщил в ходе выступления на мероприятии, посвященном годовщине завершения военной диктатуры 1958 года.

Оппозиционер и ранее призывал к массовым протестам, многие из которых привели к смерти людей.

Гуайдо отметил, что переизбрание Мадуро в 2018 году было нечестным, призвав своих сторонников объединиться. Данное сообщение было сделано на фоне подготовки фрагментированной оппозиции к новым президентским выбором.

Хотя противники правительства Мадуро потерпели сокрушительное поражение на региональных выборах, победа оппозиционера Серхио Гарридо в повторном голосовании на должность губернатора штата Баринас стала символическим событием.

Хуан Гуайдо призвал венесуэльскую оппозицию к протестам в феврале
Федеральное агентство новостей /

Гуайдо подчеркнул, что оппозиционные партии должны немедленно объединиться для подготовки к президентским выборам, запланированным на 2024 год.

«Мы должны начать организацию уже сейчас, ведь речь идет о голосовании за главу государства», — отметил лидер сопротивления.

Десятки западных стран изначально поддерживали Хуана Гуайдо в качестве лидера Венесуэла, однако после законодательных выборов 2021 года ряд государств — членов ЕС начал рассматривать его лишь как лидера оппозиции.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Хуан Гуайдо призвал венесуэльскую оппозицию к протестам в феврале
оппозиция венесуэла протесты хуан гуайдо
Комментировать