Канадские дальнобойщики провели марш против обязательной вакцинации

Оттава, 24 января. Десятки тысяч водителей грузовиков провели марш из Ванкувера в Оттаву в знак протеста против требования правительства об обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters.
Участники манифестаций выступили против новых санитарных ограничений, объяснив это тем, что требование о предъявлении сертификата о вакцинации приведет к нехватке водителей и росту инфляции.
Nobody wants to see empty shelves and higher prices.— Jason Kenney (@jkenney) January 23, 2022
We need some common sense here. Ottawa should drop the vax mandate for truckers now.https://t.co/pzEecZQFY9
Дальнобойщики собрали 2,2 млн долларов в рамках кампании, которая нацелена на борьбу с новыми правилами. Средства будут использоваться для оплаты расходов на топливо, еду и жилье во время марша. Ожидается, что автоколонна грузовиков достигнет Оттавы 29 января.
30,000 truckers protesting the mandate in Canada. On their way to Ottawa. #Truckers #Canada #TruckersForFreedom #Windsor #COVID19 #mandates #MandateFreedom #Trending #freedomconvoy pic.twitter.com/ZipbNDMWIr— Luca DeRose (@Luca_DeRose) January 23, 2022
Индустрия грузоперевозок играет крайне важную роль для обеспечения стабильного потока товаров, так как более двух третей от товарооборота между США и Канадой в 521 млрд долларов перевозится на грузовиках.
Однако, по данным Канадского союза грузовиков (CTA), более 32 тысяч, или 20% от 160 тысяч, дальнобойщиков могут потерять работу из-за требования об обязательной вакцинации.
При этом представители CTA подчеркнули, что они не поддерживают массовые протесты на общественных дорогах и единственным способом продолжить работу является вакцинация.
Supporters of the freedom trucker convoy greet truckers making their way to Ottawa from BC in Calgary, Alberta, Canada.— Marie Oakes (@TheMarieOakes) January 24, 2022
Truckers from all over Canada will be making their way to Ottawa to protest mandates next weekend. pic.twitter.com/mL5QA7nM1L
Правительство Канады ввело правило об обязательной вакцинации для грузоперевозчиков с 15 января. Согласно новой норме, непривитые водители, въезжающие на территорию Канады из США, обязательно должны сдать тест на коронавирус и самоизолироваться.
Ожидается, что нехватка водителей приведет к стремительно растущей инфляции, которая находится на самом высоком уровне за последние 30 лет. Премьер-министр Джастин Трюдо сопротивляется давлению со стороны представителей отрасли, требующих отменить правило.