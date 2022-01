Канадские дальнобойщики провели марш против обязательной вакцинации

Оттава, 24 января. Десятки тысяч водителей грузовиков провели марш из Ванкувера в Оттаву в знак протеста против требования правительства об обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters.

Участники манифестаций выступили против новых санитарных ограничений, объяснив это тем, что требование о предъявлении сертификата о вакцинации приведет к нехватке водителей и росту инфляции.

Nobody wants to see empty shelves and higher prices. We need some common sense here. Ottawa should drop the vax mandate for truckers now. https://t.co/pzEecZQFY9

Дальнобойщики собрали 2,2 млн долларов в рамках кампании, которая нацелена на борьбу с новыми правилами. Средства будут использоваться для оплаты расходов на топливо, еду и жилье во время марша. Ожидается, что автоколонна грузовиков достигнет Оттавы 29 января.

Индустрия грузоперевозок играет крайне важную роль для обеспечения стабильного потока товаров, так как более двух третей от товарооборота между США и Канадой в 521 млрд долларов перевозится на грузовиках.

Однако, по данным Канадского союза грузовиков (CTA), более 32 тысяч, или 20% от 160 тысяч, дальнобойщиков могут потерять работу из-за требования об обязательной вакцинации.

При этом представители CTA подчеркнули, что они не поддерживают массовые протесты на общественных дорогах и единственным способом продолжить работу является вакцинация.

Supporters of the freedom trucker convoy greet truckers making their way to Ottawa from BC in Calgary, Alberta, Canada.



Truckers from all over Canada will be making their way to Ottawa to protest mandates next weekend. pic.twitter.com/mL5QA7nM1L