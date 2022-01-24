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Канадские дальнобойщики провели марш против обязательной вакцинации

Весь мир
Канадские дальнобойщики провели марш против обязательной вакцинации
Global Look Press  /  Sebastian Gollnow/dpa

Оттава, 24 января. Десятки тысяч водителей грузовиков провели марш из Ванкувера в Оттаву в знак протеста против требования правительства об обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters.

Участники манифестаций выступили против новых санитарных ограничений, объяснив это тем, что требование о предъявлении сертификата о вакцинации приведет к нехватке водителей и росту инфляции.

Дальнобойщики собрали 2,2 млн долларов в рамках кампании, которая нацелена на борьбу с новыми правилами. Средства будут использоваться для оплаты расходов на топливо, еду и жилье во время марша. Ожидается, что автоколонна грузовиков достигнет Оттавы 29 января.

Индустрия грузоперевозок играет крайне важную роль для обеспечения стабильного потока товаров, так как более двух третей от товарооборота между США и Канадой в 521 млрд долларов перевозится на грузовиках.

Однако, по данным Канадского союза грузовиков (CTA), более 32 тысяч, или 20% от 160 тысяч, дальнобойщиков могут потерять работу из-за требования об обязательной вакцинации.

При этом представители CTA подчеркнули, что они не поддерживают массовые протесты на общественных дорогах и единственным способом продолжить работу является вакцинация.

Правительство Канады ввело правило об обязательной вакцинации для грузоперевозчиков с 15 января. Согласно новой норме, непривитые водители, въезжающие на территорию Канады из США, обязательно должны сдать тест на коронавирус и самоизолироваться.

Ожидается, что нехватка водителей приведет к стремительно растущей инфляции, которая находится на самом высоком уровне за последние 30 лет. Премьер-министр Джастин Трюдо сопротивляется давлению со стороны представителей отрасли, требующих отменить правило.

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