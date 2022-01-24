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Пожилая пара из Приморья построила во дворе своего дома копию собора Василия Блаженного

Общество

Супруги из Приморья превратили двор своего частного дома в поистине сказочное место. Теперь здесь можно увидеть миниатюрные шедевры архитектуры.

Пенсионер Алексей Кривов живет в поселке Артем Приморского края. Однажды жена предложила ему создать на участке нечто особенное и красивое. Супруги принялись за разработку дизайн-проекта и подборку материала для будущих построек.

«В 90-х плитку люди выкидывали, а мы же строителями были с женой. Собирали и строили», — рассказал мужчина.

Прообразом для миниатюрной копии выступил собор Василия Блаженного, который жена Алексея Валентина увидела на открытке, но затем фантазия и творческий порыв взяли верх над точными чертежами, поэтому у супругов получился оригинальный проект храма и крепости, украшенной мозаикой с лебедями.

«Некоторым нравится, некоторым не нравится. Мы же для себя строили, не ради наживы», — рассказал хозяин участка.

Реализация амбициозной идеи заняла 19 лет. После смерти жены, Алексей решил больше не строить теремов, а просто жить среди сказочной красоты и вспоминать о любимой супруге. А необычные постройки стали местной достопримечательностью и полюбились туристам.

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приморский край развлечения творчество архитектура хобби
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