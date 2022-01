Расследование протестов на Капитолийском холме 6 января 2021 года — которое запомнилось как «штурм Капитолия» — продолжает играть ключевую роль во внутриполитической повестке Соединенных Штатов.

В 2022 году демократы дали понять, что беспорядки у здания Конгресса будут использоваться в качестве инструмента в борьбе с оппонентами, которые, по версии Белого дома, принимали непосредственное участие в организации акции протеста.

Тем не менее от борьбы с ультраправыми группировками, представляющими угрозу для правящей партии, администрация США тоже не отказалась: на этот раз руки правоохранительных органов США дотянулись до лидеров «Хранителей клятвы», националистического движения консервативной направленности. Основателю Элмеру Стюарту Родсу и его помощнику Эдварду Вальехо 13 января были предъявлены обвинения в «подстрекательстве к мятежу».

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» попыталась разобраться, что из себя представляет ультраправое движение «Хранители клятвы», и какова его роль в событиях 6 января 2021 года.

Кто такие «Хранители Клятвы»?

В марте 2009 года выпускник Йельской школы права, бывший десантник Элмер Стюарт Родс окончательно утвердился во мнении, что правительство Соединенных Штатов намерено ведет страну в пропасть. По рассуждениям Элмера, Вашингтон искусственно провоцирует наступление всеобщего хаоса, чтобы в дальнейшем «объявить военное положение и внести кардинальные изменения в государственную Конституцию». Чтобы помешать «злодеям» в Конгрессе и Белом доме, Родс решился на кардинальные меры — создание группировки единомышленников, чтобы целенаправленно бороться с американской властью, которая хочет уничтожить Конституцию США.

Иронично, что Элмера, как и создателей противоположного по взглядам ультралевого движения Антифа вдохновляла одна и та же идея: «Адольфа Гитлера можно было бы остановить, если бы немецкие военнослужащие и полицейские отказались выполнять преступные приказы». Именно поэтому костяком «Хранителей Клятвы» стали американские силовики. Родс утверждал, что правоохранители и бывшие военные «не допустят установления тоталитарного полицейского государства» на территории Соединенных Штатов.

По данным журналистских расследований, к 2021 году Элмеру удалось привлечь в ряды «Хранителей Клятвы» около 5000 человек. Однако, если верить недавно утекшей в сеть информации, общее количество членов группировки в то время насчитывало 38 тысяч человек. При этом каждый десятый из них являлся действующим военнослужащим, сотрудником правоохранительных органов или спецслужб. СМИ утверждают, что Родс поощрял их не подчиняться приказам, «нарушающим Конституцию США», а также призывал не позволить правительству внести в основной закон какие-либо изменения.

Расовый вопрос является одним из ключевых факторов, влияющих на внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах. «Хранители Клятвы» не пропагандировали нетерпимость по отношению к представителям американских меньшинств. Более того, устав группировки запрещал ее членам проявлять дискриминацию, насилие или ненависть в отношении представителей других рас и религиозных конфессий. Сам основатель движения, не скрывавший своих мексиканских корней, заявлял, что отрекся от расизма и идеологии «превосходства белой расы» для того, чтобы сделать группировку более популярной и многочисленной.

Однако несмотря на заверения в толерантности, «Хранителей клятвы» вряд ли можно назвать терпимыми в американском понятии этого слова. С момента начала своего функционирования и до 2021 года члены группировки то и дело попадали в скандалы, связанные с соблюдением прав представителей сексуальных меньшинств. Кроме того, участников движения ловили на высказываниях о том, что они «белые и гордые».

На этом вся идеология группировки заканчивается: до массовых протестов 2020 года, где члены движения помогали защищать частную собственность и памятники от вандалов, «Хранители Клятвы» то тут, то там пытались противостоять действиям властей, которые казались им несправедливыми.

В 2021 году, однако, американские ультраправые вышли на совсем другой уровень: 6 января им выпала возможность поучаствовать в штурме здания Конгресса.

«Хранители Клятвы» и штурм Капитолия

Прежде, чем рассказать, какую роль «хранители» играли во время протестов на Капитолийском холме в январе прошлого года, необходимо разобраться в политических взглядах организации.

«Хранители клятвы» не доверяют ни Демократической, ни Республиканской партии: если в отношении демократов они проявляют неприкрытое презрение и ненависть, то к республиканцам относятся более сдержано, но со скептицизмом. Однако похоже, что им понравился предыдущий американский лидер. В октябре 2020 года журналист Майк Гиглио из издания The Atlantic, изучавший деятельность «Хранителей Клятвы», заявил, что члены группировки в целом одобряли политическую деятельность Дональда Трампа и считали 45-го президента Соединенных Штатов «своим человеком в Белом доме».

Элмер Родс, судя по всему, предвидел приближающееся поражение «своего человека в Вашингтоне», поэтому к концу президентского срока Трампа изрядно радикализировался. Это отмечали бывшие члены движения: по их словам, в преддверии президентских выборов взгляды и заявления Родса стали все более радикальными, а предпринимаемые действия — более решительными и представляющими угрозу. Позже стало известно, что в последние месяцы 2020 года «Хранители Клятвы» лихорадочно вооружались. Это отпугнуло некоторых членов группировки, поэтому к началу 2021 года ее ряды существенно поредели.

Предположительно, к протестам 6 января Родс подготовил группу из 30 человек: они пришли на митинг в защитной форме с рациями и «четким планом действий». Несмотря на подготовку, в штурме здания Конгресса участвовало не более десяти «Хранителей клятвы» — остальные не решились преступить закон.

По данным следствия, опубликованным в марте 2021 года, один из участников организации 6 января связывался с ультраправыми из группировки «Три процента», и пытался уговорить их помочь «хранителям» перебросить тяжелое вооружение и «группу быстрого реагирования» на лодке через реку Потомак к Капитолийскому холму.

Операция не удалась по вполне естественной причине. Радикалы не знали, что делать: в штабе «Хранителей клятвы» ждали, что Дональд Трамп публично озвучит инструкции для протестующих. Разумеется, инструкций они не получили. Протест остался без лидера, поэтому был с легкостью подавлен.

После штурма

Январские события 2021 года стали поворотными в деятельности «хранителей». Хотя всего за несколько месяцев до штурма «Хранители Клятвы» вели активную деятельность по сближению и объединению с «Гордыми парнями» и ультраправыми из «Трех процентов», после провала на Капитолийском холме организацию стали раздирать внутренние противоречия, а также недостаток финансовых средств. Объединение начало понемногу разваливаться. Федеральное агентство новостей /

Не исключено, что значительный вклад в тотальную ликвидацию группировки внесли правоохранительные органы. Были возбуждены уголовные дела за «подстрекательство к мятежу и насильственному захвату власти» в отношении активистов, принимавших непосредственное участие в штурме здания американского Конгресса и всерьез собиравшихся «защитить американскую Конституцию».

Казнить нельзя помиловать

Однако в администрации Байдена такими мерами остались недовольны: от министерства юстиции требовали, чтобы все ультраправые, так или иначе причастные к протестам 6 января, были арестованы и упрятаны за решетку.

13 января основателю «Хранителей клятвы» Элмеру Стюарту Родсу и его помощнику Эдварду Вальехо были предъявлены обвинения по той же статье о «подстрекательстве к мятежу».

Тем не менее посадить «хранителей» по нужной статье оказалось не так-то просто: следствие затруднилось найти доказательства того, что радикалы действительно готовили операцию по свержению американского правительства. Выяснилось, что привлечь бунтовщиков за проникновение на запретную территорию или препятствование работе Конгресса гораздо проще, чем за заговор с целью госпереворота.

На ситуацию повлияло отсутствие у представителей следствия элементарного юридического опыта. Судебные преследования за «сговор с целью мятежа» в США крайне редки. В XX веке по данной статье преимущественно преследовали социалистов, анархистов и антивоенных активистов, а в XXI веке подобных примеров стало еще меньше.

Американским прокурорам также сильно мешает Первая поправка Конституции, согласно которой гражданам Соединенных Штатов разрешены антиправительственные высказывания и призывы к действию против предполагаемых «тиранов» во власти. Таким образом, следствию нужно доказать, что у Родса и Вальехо существовали конкретные планы по воспрепятствованию исполнению закона и захвату государственной собственности.

Горе-мятежники

Подводя итог, можно сделать вывод, что «Хранители клятвы» вряд ли в действительности являлись высокоорганизованной группировкой, и вряд ли могли всерьез планировать захват власти 6 января 2021 года. Родс и его союзники, скорее всего, просто предчувствовали, что конец президентского срока Дональда Трампа закончится чем-то «горяченьким» — об этом неустанно твердил и сам 45-й президент США.

Скорее всего, исходя из этого «предчувствия» американские ультраправые и вооружались — они готовились к сценарию, когда будет дестабилизирована ситуация во всех Соединенных Штатах Америки, за судьбу которых так сильно переживали.

Штурм Капитолия оказался для «хранителей» неожиданностью: в пользу этой теории говорит массовое дезертирство «Хранителей клятвы» после начала активной фазы протеста, а также отсутствие четких указов и тотальное замешательство со стороны ее руководства.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.