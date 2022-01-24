Актриса Чон Хо-ен опубликовала закулисные кадры со съемок «Игры в кальмара»

Сеул, 24 января. Южнокорейская актриса и модель Чон Хо-ен поделилась закулисными фото со съемок нашумевшего сериала «Игра в кальмара». На кадрах можно увидеть процесс нанесения грима и другие моменты работы команды проекта.

Чон Хо-ен опубликовала уникальные снимки на своей странице в Instagram. Актриса показала на фотографиях своих коллег по сериалу.

«С моей точки зрения», — подписала кадры звезда «Игры в кальмара».

Prt Scr instagram.com / @hoooooyeony

На первых, черно-белых фото исполнителей главных ролей гримируют перед съемками. На одном из снимков можно увидеть со спины героя по имени Сон Ги-хун в куртке с номером 001, а также игрока 218.

Prt Scr instagram.com / @hoooooyeony

Prt Scr instagram.com / @hoooooyeony

Кроме того, Чон Хо-ен показала несколько кадров, сделанных в процессе съемок одного из самых напряженных эпизодов. Речь идет об испытании на стеклянном мосту.

Prt Scr instagram.com / @hoooooyeony

Модель сыграла в сериале девушку по имени Кан Сэ-бек, которой присвоили номер 067. Героиня актрисы осталась в игре на деньги, чтобы получить возможность перевезти родителей из КНДР в Южную Корею.

Ранее стало известно о планах стримингового сервиса Netflix запустить вселенную по «Игре в кальмара». Глава платформы Тед Сарандос подтвердил намерения отснять второй сезон.