Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 17:44
17:42
Происшествия
Молодая девушка погибла в страшном ДТП под Пермью
17:42
Политика
Крымский депутат Бальбек: Зеленский танцует диско под американскую музыку
17:40
Общество
Петербурженка с инвалидностью отсудила у комздрава полмиллиона рублей за лекарства
17:39
Политика
Политик Клинцевич спрогнозировал будущее президента Украины Зеленского
17:37
Спорт
Фанаты петербургского «Зенита» считают незаконным введение Fan ID на матчах РПЛ
17:36
Шоу-бизнес
Вдова Александра Градского скрывает свой настоящий возраст
17:36
Армия
MW: истребители Су-30СМ существенно превосходят американские F-35
17:35
Весь мир
Спикер парламента Ливии озвучил условие для выдвижения на пост премьер-министра
17:35
Экономика
Геополитика или высокие цены на нефть: какой фактор возьмет верх и окажет поддержку рублю
17:34
Экономика
Жители Крыма вложили порядка 6 млрд рублей в инвестирование
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Актриса Чон Хо-ен опубликовала закулисные кадры со съемок «Игры в кальмара»

  /   Обновлено: 24 января 2022 17:08
Общество
Актриса Чон Хо-ен опубликовала закулисные кадры со съемок «Игры в кальмара»
Global Look Press  /  LJ Fotos

Сеул, 24 января. Южнокорейская актриса и модель Чон Хо-ен поделилась закулисными фото со съемок нашумевшего сериала «Игра в кальмара». На кадрах можно увидеть процесс нанесения грима и другие моменты работы команды проекта.

Чон Хо-ен опубликовала уникальные снимки на своей странице в Instagram. Актриса показала на фотографиях своих коллег по сериалу.

«С моей точки зрения», — подписала кадры звезда «Игры в кальмара».

Актриса Чон Хо-ен опубликовала закулисные кадры со съемок «Игры в кальмара»
Prt Scr instagram.com / @hoooooyeony

На первых, черно-белых фото исполнителей главных ролей гримируют перед съемками. На одном из снимков можно увидеть со спины героя по имени Сон Ги-хун в куртке с номером 001, а также игрока 218.

Актриса Чон Хо-ен опубликовала закулисные кадры со съемок «Игры в кальмара»
Prt Scr instagram.com / @hoooooyeony

Актриса Чон Хо-ен опубликовала закулисные кадры со съемок «Игры в кальмара»
Prt Scr instagram.com / @hoooooyeony

Кроме того, Чон Хо-ен показала несколько кадров, сделанных в процессе съемок одного из самых напряженных эпизодов. Речь идет об испытании на стеклянном мосту.

Актриса Чон Хо-ен опубликовала закулисные кадры со съемок «Игры в кальмара»
Prt Scr instagram.com / @hoooooyeony

Модель сыграла в сериале девушку по имени Кан Сэ-бек, которой присвоили номер 067. Героиня актрисы осталась в игре на деньги, чтобы получить возможность перевезти родителей из КНДР в Южную Корею.

Ранее стало известно о планах стримингового сервиса Netflix запустить вселенную по «Игре в кальмара». Глава платформы Тед Сарандос подтвердил намерения отснять второй сезон.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Актриса Чон Хо-ен опубликовала закулисные кадры со съемок «Игры в кальмара»
сериал игра в кальмара чон хо-ен
Комментировать