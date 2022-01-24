Украинцы определили финалистов национального отбора для участия в Евровидении

Киев, 24 января. Опубликован список финалистов национального отбора Украины для участия в Евровидении-2022. Песенный конкурс пройдет в итальянском Турине.

За победу поборются восемь артистов: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Laud, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy, передает общественный вещатель «Суспильне». Член правления «Суспильного» Ярослав Лодыгин заявил, что это сбалансированный состав с точки зрения музыки и шоу.

Кто из финалистов отправится в Италию, решат члены жюри и зрители. Имя победителя станет известно 12 февраля. Всего на Евровидение поедут представители из 41 страны.

Ранее организаторы вокального конкурса представили новый логотип и слоган Евровидения-2022. Пользователям логотип показался слишком простым и неэстетичным.