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Forum24: США хотят «пересидеть» запуск «СП-2» для сохранения отношений с Германией

Политика
Forum24: США хотят «пересидеть» запуск «СП-2» для сохранения отношений с Германией
pixabay.com

Прага, 24 января. Президент США Джо Байден с самого начала относится негативно к газопроводу «Северный поток — 2». Однако он предпочитает дождаться завершения проекта, заявил журналист Мартин Йирушек в материале для Forum24.

Автор статьи считает, что американский лидер нашел способ решить вопрос с запуском «СП-2». Вашингтон не хочет портить отношения с Германией. По этой причине Соединенные Штаты могут занять нейтральную позицию. Для них проект представляет переходную сложность. От этого Вашингтон хочет избавиться быстрее, убежден журналист чешского издания.

«Нынешняя ситуация говорит о том, что администрация Байдена хочет, так сказать, "пересидеть" эту проблему, чтобы потом она больше не отягощала отношения между США и Германией», — говорится в материале Йирушека.

Ранее стало известно, что Госдеп США не одобрил запуск конкурента «СП-2» EastMed. В качестве причин в ноте протеста Соединенные Штаты указали экономическую нецелесообразность и экологические соображения.

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сша байден сп-2
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