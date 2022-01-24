Путин рассмотрит вопрос частичного субсидирования внутренних авиамаршрутов в ДФО

Москва, 24 января. Президент России Владимир Путин рассмотрит вопрос о частичном субсидировании из федерального бюджета авиаперелетов по ДФО, сообщает РИА Новости.

Благодаря «плоским» тарифам (тарифы с низкой стоимостью авиабилетов, которая не зависит от даты покупки и сезона, они действуют в течении всего года) авиаперевозки в Центральную Россию стали доступными. Но на Дальнем Востоке все еще не решена проблема с региональным транспортом. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Камчатского края Владимир Солодов.

Солодов попросил вернуться к возможности рассмотреть субсидирование частичного федерального бюджета на безальтернативные маршруты. Краевой бюджет с такой большой нагрузкой не справляется.

Путин признал, что транспортная доступность остается одним из наиболее проблемных вопросов Камчатского края. Президент согласился рассмотреть вопрос о частичном субсидировании авиаперелетов по Дальневосточному федеральному округу.

Кабмин направил 7,6 млрд рублей на инвестпроекты в ДФО. Денежные средства из резервного фонда правительства пойдут на выполнение приоритетных инвестиционных проектов.