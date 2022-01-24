Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 17:43
17:42
Происшествия
Молодая девушка погибла в страшном ДТП под Пермью
17:42
Политика
Крымский депутат Бальбек: Зеленский танцует диско под американскую музыку
17:40
Общество
Петербурженка с инвалидностью отсудила у комздрава полмиллиона рублей за лекарства
17:39
Политика
Политик Клинцевич спрогнозировал будущее президента Украины Зеленского
17:37
Спорт
Фанаты петербургского «Зенита» считают незаконным введение Fan ID на матчах РПЛ
17:36
Шоу-бизнес
Вдова Александра Градского скрывает свой настоящий возраст
17:36
Армия
MW: истребители Су-30СМ существенно превосходят американские F-35
17:35
Весь мир
Спикер парламента Ливии озвучил условие для выдвижения на пост премьер-министра
17:35
Экономика
Геополитика или высокие цены на нефть: какой фактор возьмет верх и окажет поддержку рублю
17:34
Экономика
Жители Крыма вложили порядка 6 млрд рублей в инвестирование
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Центробанк России повысил официальный курс доллара на 25 января

  /   Обновлено: 24 января 2022 16:58
Экономика
Центробанк России повысил официальный курс доллара на 25 января
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 января. Доллар подорожал на 67,46 копейки — до 77,3649 рубля, следует из официальных курсов валют, установленных Банком России на 25 января.

Курс евро по сравнению с показателем на выходные и понедельник повысился на 68,71 копейки — до 87,5925 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла на 68,02 копейки, составив 81,9673 рубля.

Центробанк ранее предостерег россиян от импульсивного инвестирования под влиянием чужих советов и примеров. По мнению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, принимать решение следует, ориентируясь на свой опыт, анализ доходов и расходов. Также нужно учитывать, что благодаря росту ключевой ставки увеличились и проценты по депозитам.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Центробанк России повысил официальный курс доллара на 25 января
банк россии доллар рубль евро центробанк рф курс рубля курс доллара курс евро курсы валют официальные курсы
Комментировать