Центробанк России повысил официальный курс доллара на 25 января

Москва, 24 января. Доллар подорожал на 67,46 копейки — до 77,3649 рубля, следует из официальных курсов валют, установленных Банком России на 25 января.

Курс евро по сравнению с показателем на выходные и понедельник повысился на 68,71 копейки — до 87,5925 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла на 68,02 копейки, составив 81,9673 рубля.

Центробанк ранее предостерег россиян от импульсивного инвестирования под влиянием чужих советов и примеров. По мнению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, принимать решение следует, ориентируясь на свой опыт, анализ доходов и расходов. Также нужно учитывать, что благодаря росту ключевой ставки увеличились и проценты по депозитам.